Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je da će danas vrijeme u Hrvatskoj biti promjenjivo, a u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i lokalno obilnijih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti će prijepodne lokalno biti magle. Puhat će umjeren vjetar, ponegdje do jak jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 6 do 11, na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva.

Izuzev kninske, zagrebačke i gospićke regije te zapadne obale Istre, na snazi je žuti meteoalarm. DHMZ u unutrašnjosti upozorava na maglu, na sjevernom Jadranu na kišu, a u Dalmaciji na jak vjetar.

Očekuje se da će se pogoršati i da će sutra na Kvarneru i u Velebitskom kanalu vjetar ojačati, zbog čega je na snazi narančasto odnosno crveno upozorenje. U ostatku Hrvatske za sutra je na snazi žuto upozorenje zbog vjetra, a u Dalmaciji i zbog grmljavinskog nevremena i kiše.

"Vjetrovito, od sredine dana sa sjevera osjetan pad temperature zraka. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša, lokalno obilnija, te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i izraženiji. U gorskoj Hrvatskoj kiša će prelaziti u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a susnježica je moguća i na istoku", objavio je DHMZ.

"Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, koji će od sredine dana naglo okretati na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će jugozapadnjak okrenuti na jak, prolazno olujan sjeverozapadnjak i buru. Temperatura zraka ujutro od 9 do 14, poslijepodne u unutrašnjosti između 1 i 5, a na Jadranu od 14 do 18 °C", dodaje se na stranici DHMZ-a.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja najavio je da nas u četvrtak u unutrašnjosti očekuju sunčana razdoblja, a krajem dana i u petak stižu nove oborine. Pasti će kiša i snijeg, kojeg će biti prije svega u višim predjelima, no moguć je i u nizinama.

Što se tiče Jadrana, u četvrtak se ponovno očekuje južni vjetar, a u petak bura s olujnim udarima, prvo na sjeveru. Postupno, prema kraju tjedna, i na moru će biti hladnije.

Pročitajte i ovo Komentar Ivice Mede U Splitu od heroja do antijunaka u dva koraka: I navijači i Perišić moraju se zapitati…

Pročitajte i ovo rijetko je viđamo Trener Hajduka na Poljudu privukao brojne poglede, ali ga je ipak zasjenila supruga, s kojom je već 20 godina!