Stiže nam nova promjena vremena: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva gdje se može očekivati snijeg

U polju smo malo povišenog ili izjednačenog tlaka, koje u kopnene krajeve i dalje nosi maglovito i sivo vrijeme. Na Jadranu i predjelima uz Jadran je uz slabo jugo tijekom dana bilo kiše. Istodobno, sjevernije u Europi ciklonalni je sustav, jedna prilično prostrana i duboka ciklona koja će svojim pomicanjem prema istoku povući osjetno hladniji arktički zrak prema jugu, a ta će pak situacija mnogim predjelima sjeverne i centralne Europe sljedećih dana donijeti snijeg. I to ne samo u gorske krajeve. Hrvatskoj sredinom tjedna donosi uglavnom kišu, a ciklona koja će se formirati naknadno, u petak bi i nizinama naše zemlje mogla donijeti upravo snježne pahulje.

U utorak ujutro, jedan promjenjiv, pa i pretežito oblačno. U jugozapadnoj struji pristiže nam topao i vlažan zrak, bit će dosta oblačno te povremeno kišovito. U unutrašnjosti lokalno magla, na sjevernom Jadranu jačanje jugozapadnog vjetra. U Dalmaciji će puhati umjeren južni vjetar, a na jugu jugo. Pri tom može biti izraženijih pljuskova te na moru i u gorju lokalno obilnije kiše. Jutarnja temperatura, na kopnu od 1 do 5, a na moru od 10 do 14 stupnjeva.



I poslijepodne promjenjivo do pretežno oblačno u središnjoj Hrvatskoj rijetko uz malo kiše. Postupno jačanje vjetra s juga te kidanje naoblake. Temperatura će biti od 4 na sjeveru do 9 stupnjeva prema istoku i jugu regije.



I u Slavoniji i Baranji će većinom biti oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab s juga, temperatura oko 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu može biti obline oborine tijekom dana, lokalno i više od 40 milimetara. Stoga je za ove regije na snazi i Meteoalarm. Umjeren jugozapadnjak će pojačati, tako u gorju krajem dana može biti olujnih udara. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj oko 10, a na moru 15 stupnjeva.



I Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno te povremeno kišovito vrijeme, pri čemu može biti i izraženijih pljuskova, no vjerojatnije u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar u okretanju na jugozapadni koji će prema večeri sve više jačati. Dnevna temperatura će biti između 14 i 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu nakon južine, u srijedu stiže promjena vremena uz kišu i susnježicu, okretanje vjetra na sjeverni i osjetno zahladnjenje pa će se do vikenda temperatura sunovratiti blizu ništice. U četvrtak sunčana razdoblja, a krajem dana i u petak nove oborine - kiša te snijeg kojeg će biti prije svega u višim predjelima, no moguć je i u nizinama.



Na Jadranu sljedećih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jak jugozapadnjak i jugo u srijedu će okrenuti na buru. U četvrtak ponovno južni vjetar, a u petak još jednom bura s olujnim udarima, prvo na sjeveru. Postupno, prema kraju tjedna i na moru hladnije.

