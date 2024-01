Otkrivaju se detalji velike akcije USKOK-a: Uhićena organizirana kriminalna skupina, migranti plaćaju po nekoliko stotina eura za prijevoz

Uhićeno je više osoba u Zagrebu i Osijeku u akciji USKOK-a. Kratko su poručili da su uhićeni počinili kaznena djela vezana uz organizirani kriminal, a u policiji dodaju kako su se htjeli materijalno okoristiti.

Uživo iz Osijeka javio se reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić koji je doznao više detalja.

"Dosta je malo informacija oko akcije USKOK-a i policije. Policija nije davala još uvijek izjave, tek je objavila priopćenje. Doznajemo da je riječ o više ljudi koji su vezani uz krijumčarenje ljudi. Jedna osoba u Zagrebu ima osječko prebivalište i ta će osoba biti privedena u Osijek.

Doznajemo da ovo nije ad hoc akcija koja se sama dogodila, već da je plod dužeg djelovanja policije. Proteklih nekoliko tjedana policija je kroz potjere uhvatila nekoliko pokušaja krijumčarenja ljudi koji je očito postao jedan ilegala, ali unosan biznis.

Također doznajemo da su danas osim uhićenja obavljene i hitne dokazne radnje, a nakon ispitivanja uhićenih osumnjičenika doznat ćemo više o akciji USKOK-a i policije.

Neslužbeno smo doznali da je riječ o organiziranoj kriminalnoj skupini koja se bavi krijumčarenjem i to migranata, čini se ovoga puta iz susjedne BiH. U pravilu su ovakve organizirane skupine povezane s drugim takvim organiziranim skupinama u susjednoj državi. Ako je riječ o BiH, upravo tamo gdje migranti dolaze, kako bi došli u srce Europe, krenuli prema središtu Europske unije, a Hrvatska je prva linija obrane šengenskog prostora.

Također doznajemo to da, iako se ovoga puta čini da je riječ o uhićenim hrvatskim državljanima, statistika policije govori da su 80 posto krijumčara državljani strani država i to upravo iz BiH.

Cijena koju migranti plaćaju za ovakvu ilegalnu uslugu prijevoza kreće se oko nekoliko stotina eura, a govori se da je riječ o 500 eura. Ona policijska uprava koja je najviše pod udarom krijumčara je ona u Karlovačkoj županiji. To ima i smisla jer krijumčari kada dođu do Europske unije, oni žele što kraće ovdje biti viđeni i zadržani u Hrvatskoj, a znamo da od Karlovca do susjedne Slovenije ima svega 40-ak minuta", izvijestio je reporter.

