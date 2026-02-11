IMAMO IH SVE
Popis trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni ove nedjelje, 15. veljače
Piše DNEVNIK.hr,
11. veljače 2026. @ 15:11
Donosimo detaljan popis trgovina otvorenih druge nedjelje u veljači.
Planirate li ove nedjelje otići u kupovinu, svakako pogledajte prije toga naš popis trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.
Superkonzum
Zagreb:
- Ilica 288, Zagreb
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Sarajevska 6, Zagreb
- Zagrebačka avenija 94, Zagreb
- Huzjanova 2, Zagreb
Osijek:
- Strossmayerova 242, Osijek
- Sjenjak 133, Osijek
- Ive Tijardovića 4A, Osijek
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
- Velimira Škorpika 11, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Rijeka:
- Ružićeva 29, Rijeka
- Stanka Frankovića 2, Rijeka
- Trninina 3, Rijeka
- Vukovarska 87, Rijeka
- Zametska 96, Rijeka
- Bartola Kašića 7, Rijeka
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
- Huttlerova 30, Osijek
Split:
- Put Supavla 5, Poljud, Split
- Put Pazdigrada 5, Split
Ove nedjelje ne radi ni jedan Interspar, no popis Spar trgovina koje rade ove nedjelje potražite na radne-nedjelje.com.
Tommy
Zagreb:
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1, Rijeka
- Fiorella la Guardia 13, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Put Brodarice 6, Split
- Šibenska 9, Split
- Lovački put 11, Split
- Ruđera Boškovića 18 A, Split
Eurospin
- Zagrebačka cesta 162A, Zagreb Dubec
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
- Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešic
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivanec
- Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
- Obrtnička ulica 2, Čakovec
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica Furićevo 20, Viškovo
- Zagrebačka 52, Požega
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Avenue Mall Zagreb
- Z centar Zagreb
- Family Mall Zagreb
- Park & Shop Sesvete
- Supernova Sisak West
- Lumini Varaždin
- Supernova Colosseum
Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.