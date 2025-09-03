Drama u Splitu! Debeljak nije mogao ući na sjednicu, izvrijeđao novinarku: "Jako ste zločesti"

Splitsko Gradsko vijeće na tematskoj sjednici u srijedu raspravljalo je o zaštiti zdravlja građana Splita u kontekstu aktivnosti Brodosplita, a održano je na inicijativu nezavisnog vijećnika Davora Matijevića. Na sjednicu je došao i vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak, ali nije mogao ući.

Sjednica s temom "Zaštita zdravlja građana grada Splita zbog aktivnosti Brodosplita'' počela je jutros, a u Gradsko vijeće je stigao i vlasnik Brodosplita Debeljak u pratnji svog odvjetnika. No, nije mogao biti prisutan na sjednici jer, kako je rečeno, nije na vrijeme gradskoj upravi poslao zahtjev za sudjelovanjem.

Novinarima je izjavio ​kako mu je svojedobno bila dobra odluka ne u​ći u politiku​ jer nema vremena za ovakve stvari.

Debeljak kaže da mu je u ponedjeljak gradonačelnik Tomislav Šuta rekao da može doći na sjednicu, a sada, dodao je, odjednom ne može na njoj govoriti. Naglasio je da će više informacija dati nakon tematske sjednice Gradskog vijeća, na prezentaciji.

Na pitanje novinara zašto nije podnio pismeni zahtjev za sudjelovanje na tematskoj sjednici kazao je kako nije predao zahtjev jer se bavi brodogradnjom.

Novinari su inzistirali da im odgovori na brojna pitanja među kojima su inzistirali da objasni zašto je 170 njegovih radnika iz tvrtke Debeljak Mont prošlog tjedna dobilo otkaz.

No, vlasnik Brodsplita ponovio je da će na to odgovoriti nakon tematske sjednice. kada će javnosti prezentirati brojke. Debeljak je naglasio kako je otkaz tim radnicima dao stečajni upravitelj, a da on 'od malih nogu zapošljava ljude, a ne daje im otkaze'. Rekao je također da se zbog toga osjeća užasno, te mu nikada u životu nije bilo gore.

"Mi smo trebali biti pozvani na ovu sjednicu. Dobio sam prethodno potvrdu gradonačelnika da dođem. A što se tiče toga koliko trenutno u škveru radi ljudi, to je oko 300 njih", kazao je Debeljak.

Na brojna pitanja novinara je stalno ponavljao kako će na sve odgovoriti nakon prezentacije.

Na uporno postavljanje pitanja novinarke o otkazima radnicima, vlasnik Brodosplita je rekao da ako treba, može ići i na detektor laži, dodavši da je jako zločesta.

Nezadovoljni novinari rekli su, pak, kako su odlučili da nitko od medija neće prisustvovati prezentaciji u Brodosplitu, nakon sjednice Gradskog vijeća.

Isprika glasnogovornika Brodosplita

Glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić naknadno se ispričao novinarima zbog izračenih izjava.

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća raspravlja se o zaštiti zdravlja građana Splita zbog aktivnosti Brodosplita, a u kontekstu ranije planiranog remonta talijanskog broda Moby Drea i skidanja 250 tona azbesta u panelima. Remont je trebao napraviti Brodosplit, tj. ukloniti panele iz putničkih kabina, a tvrtka Ciak je trebala zbrinuti azbestni otpad.

No nakon više od mjesec dana, tijekom kojih je održano nekoliko prosvjeda građana, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo rješenje o odlasku broda iz teritorijalnog mora Hrvatske, brod Moby Drea u utorak popodne isplovio je iz splitske škverske luci.