Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović izjavio je u petak kako Vlada prati situaciju oko cijena naftnih derivata, preko vikenda će se napraviti kalkulacije i razmotriti sve opcije te će se učiniti sve da se ublaže inflatorni udari koliko je to moguće.

"Na cijene naftnih derivata na globalnom tržištu nitko ne može utjecati, pa ni Hrvatska. Prošli i ovaj tjedan cijene naftnih derivata su išle prema gore. Mi ćemo pričekati danas da vidimo kad se zatvori trgovanje, preko vikenda ćemo napraviti kalkulacije i onda ćemo donositi odluke početkom sljedećeg tjedna", rekao je Davor Filipović odgovarajući u Jakovlju na pitanja novinara je li Vlada spremna ponovno reagirati na rast cijena naftnih derivata.

Podsjetio je da je Vlada prošli tjedan donijela odluku o dodatnom smanjenju trošarina za 40 lipa za benzin i 20 lipa za dizel, smanjenju trgovačke marže za 10 lipa te je ograničila formiranje cijena na dva tjedna.

"Sve je to rezultiralo da ova dva tjedna imamo značajno niže cijene nego što bi bile da nismo reagirali prije dva tjedna", rekao je Filipović, koji je u Jakovlju bio na otvorenju tvornice FACC Hrvatska.

Na novinarski upit može li se očekivati novo smanjenje trošarina, odgovorio je kako će se razmotriti sve opcije.

Razmatranje svih opcija

"Vidjet ćemo preko vikenda, razmotrit ćemo apsolutno sve opcije. Što se tiče trošarina, postoji prostor kada govorimo prvenstveno o benzinu, smanjenje može biti još 36 lipa, kod dizela 16 lipa kako bi dosegli minimalnu razinu prema europskim direktivama. Živimo u neizvjesnom vremenu, sve opcije su otvorene, stalno pratimo situaciju i kada vidimo kakva je situacija donosit ćemo odluke", istaknuo je.

Novinari su Filipovića pitali i kako je moguće da su cijene derivata u Hrvatskoj veće u odnosu na zemlje u regiji, djelomično i zapada, na što je rekao kako se ne bi s tim složio.

"Kada pogledate Eurostat, nalazimo se negdje u sredini kada se uspoređujemo sa zemljama članicama EU", istaknuo je.

Naveo je pritom i kako je u Mađarskoj cijena derivata ograničena - cijena benzina je oko 9,57 kuna, a dizela nešto iznad 10 kuna. Cijena derivata je u Mađarskoj administrativno ograničena i Mađari dobivaju naftu uz značajan diskont, rekao je Filipović, objašnjavajući razloge zbog kojih su cijene derivata u Mađarskoj niže nego u Hrvatskoj.

Dodao je i kako Slovenija u utorak odustaje od administrativnog zamrzavanja cijena derivata. "Prema tome, mi se nalazimo trenutno negdje u sredini i činimo sve kako bi pomogli našim sugrađanima i gospodarstvu", istaknuo je.

To se, nastavio je, pokazalo već do sada mjerama koje je donosila Vlada, jer da nije bilo tih mjera cijena i benzina i dizela bi sada bila skoro dvije kune viša.

"Radit ćemo sve što je u našoj moći kako bi pomogli našim sugrađanima i gospodarstvu, kao što smo to radili i do sada. Stvarno su sve opcije na stolu, živimo u neizvjesnom vremenu i učinit ćemo sve što je u našoj moći da svima bude bolje, odnosno da se ovi inflatorni udari ublaže koliko je to moguće", poručio je Filipović.

Vladine odluke

Zadnji je put na rast cijena derivata Vlada reagirala na sjednici održanoj 6. lipnja, kada je dodatno smanjila trošarine na naftne derivate - na benzine za dodatnih 40 lipa po litri, što je ukupno za 80 lipa, a dizel za dodatnih 20 lipa ili ukupno 40 lipa. Vlada je tada smanjila i maržu distributerima za dodatnih deset lipa - za motorne benzine i dizelska goriva s dosadašnjih 0,75 kuna na 0,65 kuna, a na plavi dizel s 0,50 na 0,40 kuna.

Odlukama Vlade od prije desetak dana uvedeno je i 14-dnevno obračunsko razdoblje, pa se od tada cijene naftnih derivata mijenjaju svaka dva tjedna, a ne kao do tada svakih tjedna dana.

Tako nova promjena cijena derivata na hrvatskom tržištu treba uslijediti u utorak, 28. lipanja, a mediji danas prenose kako se očekuje znatnije poskupljenje.

Prema pisanju nekih medija, idući bi tjedan eurosuper mogao poskupjeti 70-ak lipa, na 14,20 kuna, dok bi cijena eurodizela i plavog dizel mogla porasti za gotovo 1,5 kuna, na 14,52 kune za litru eurodizela odnosno gotovo 11 kuna za litru plavod dizela.

Najavljeni rast cijena derivata u Luxembourgu je komentirao i ministar financija Zdravko Marić, koji je rekao da je Vlada do sada dva puta reagirala smanjenjem trošarina te da je preostali prostor za daljnje snižavanje trošarina dosta limitiran europskim direktivama. Za dizel je preostalo 20-ak lipa po litri, a za benzin 36-37 lipa, rekao je Marić, koji sudjeluje na sastanku ministara financija država članica EU-a.