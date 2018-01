U tijeku je sastanak Predsjedništva HDZ-a. Uoči sastanka Darko Milinović sastao se s premijerom Plenkovićem.

Vrije u HDZ-u već drugi dan pred očima javnosti. Zbog dvije teme sastao se vrh stranke u 17 sati - pobuna ličko-senjskog HDZ-a zbog kadroviranja ministra Ćorića na Plitvičkim jezerima te situacija s požeško-slavonskim županom protiv kojeg je podignuta optužnica za obiteljsko nasilje pa stranka očekuje da odstupi s funkcije.

A u kakvom ozračju je počeo sastanak vrha stranke?

"Napeto je u HDZ-u. To se vidi po puno detalja. Jandroković, Milinović i Plenković imaju poseban sastanak. Kako doznajemo, Plenković će se odlučiti na raspuštanje županijskog odbora HDZ-a i izabrati povjerenika. Bit će zanimljivo vidjeti i što će jedan drugome na sjednici reći Ćorić i Milinović", izvijestio je ispred središnjice HDZ-a Andrija Jarak.



"Tema koja zaokuplja pozornost javnosti je i ostavka župana Tomaševića. Stranka mu je dala ultimatum da večeras javi kakva mu je odluka, hoće li odstupiti sam ili će stranka pokrenuti postupak", izvijestio je Jarak.

Milinović: Ja sam čist, spavao sam mirna srca

Kako je Darko Milinović član Predsjedništva, dobio je pozivnicu za sastanak te će njemu prisustvovati, potvrdio je ranije za DNEVNIK.hr.

''Gospodin Plenković me pozvao da dođem i razgovaram s njim i pola sata prije sjednice, a pozivu ću se odazvati'', rekao je. Međutim, nije htio komentirati navode da će upravo on i njegove izjave o izboru ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, biti na dnevnom redu sastanka.

Na pitanje što ako Predsjedništvo odluči raspustiti lički ogranak HDZ-a, kazao je da će poštivati svaku odluku koja se danas na sastanku donese.

Na novinarska pitanja Milinović je odgovarao i ispred središnjice HDZ-a. Rekao je da ide na sastanak, nakon čega će vidjeti što će biti. Komentirajući moguće raspuštanje ličko-senjskog HDZ-a rekao je da je to odluka stranke, a da će on svaku odluku Predsjedništva prihvatiti.

"Ako je to opcija reći će mi razloge zašto će to tako biti. Ja ću reći svoje razloge i vidjet ćemo", rekao je i dodao da je on uvijek spreman na kompromis, ali ne i da se omalovažava njega i lički HDZ.

"Mislim da je ovo biti za lički HDZ. Preživjet ću večerašnju odluku. Svakako se ide u izbore u županiji, sad je samo pitanje hoće li se ići u izbore za predsjednika ili i za županijski odbor"; kaže.

"Ja sam čist, spavao sam mirna srca i nisam napravio ništa što šteti ugledu HDZ-a i Vlade", kaže Milinović koji je i danas ponovio da ne poštiva rad ministra Ćorića koji ne poštuje bazu koja ga je izabrala. S ministrom Ćorićem nije razgovarao nakon konferencije za medije.

Na pitanje planira li se vratiti u Sabor, rekao je da je on župan i da bi bilo nekorektno da se vrati u Sabor i izazove prijevremene izbore.



"Ja sam dao ostavku kao moralan čin, izvrgnut sam pritiscima da se borim za stanovnike ličko- senjske županije pa i HDZ-a i to vam je tako kad ste u toj poziciji", rekao je. Ne očekuje povišene tonove danas.

"Mi smo velika, skladna obitelj. U skladnoj obitelji nema mjesta povišenim tonovima, ali ima mjesta argumentima i različitim mišljenjima. Moje namjere nisu bile destabilizacija", rekao je Milinović.

Žestoka reakcija iz Mosta

Na događanja vezana uz Plitvice reagiralo je vodstvo koje se žestoko obrušilo na HDZ. Povod im je bio istup Darka Milinovića koji je zbog nezadovoljstva na koji je način ministar Ćorić odabrao čelnog čovjeka Plitvičkih jezera dao ostavku na funkciju šefa županijskog HDZ-a. U pozadini sukoba HDZ-ovaca je, poručili su, borba za upravljanje nad nacionalnim parkom koji na godinu ostvaruje, kažu, promet od 270 milijuna kuna.

''Je li to borba za uhljebljivanje na pozicije i pokazivanje mišića ili je to očuvanje bisera, dragulja Hrvatske? Imamo priliku, stvari nisu otišle toliko daleko da su nepopravljive. Ali ako se nastavi ovakva politika, jednog dragulja u Hrvatskoj neće više biti'', rekao je Božo Petrov.

''Ministarstvo zaštite okoliša još u veljači 2017. podiglo je kaznenu prijavu DORH-u protiv gospođe Dujmović za uništavanje Plitvičkih jezera'', podsjetio je Miro Bulj, zastupnik Mosta.

Podsjetimo, ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Darko Milinović podnio je u četvrtak ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a.

Odluku je donio nakon što je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a Antoniju Dujmović.

Ministar Ćorić rekao je samo da ne bi ulazio u to što se događa u ličko-senjskom HDZ-u, a Kovačević koji je imenovan na mjesto ravnatelja rekao je da pripada u tzv. "obične i ponosne članove stranke koji nisu politički angažirani" i da zato "nije ničiji politički igrač, nego osoba koja se i u dosadašnjoj karijeri bavila zaštitom prirode i održivim razvojem".