Reakcije na Beroševo uhićenje: "Čini mi se da će ministar sljedeća dva tjedna provesti u izolaciji"

Službenici PNUSKOK-a došli su u petak ujutro s nalozima za pretres na adresu ministra zdravstva Vilija Beroša i nekoliko visokopozicioniranih liječnika.

"Neugodno me iznenadila vijest. Vidjet ćemo što mu se stavlja na teret, o čemu se točno radi. Kasnije ćemo znati više pa ćemo moći dati izjavu", rekao je predsjednik Sabora i Berošev stranački kolega Gordan Jandroković.

On ne očekuje probleme za Vladu jer, kako kaže, ne vjeruje da je to povezano s političkim aktivnostima. "Ne mogu precizno reći jer ne znam o čemu se točno radi. Institucije očito rade, nema nedodirljivih. Vidjet ćemo o čemu se točno radi i što se ministru stavlja na teret", kazao je za N1 Jandroković.

Na X-u se oglasila i Ivana Kekin iz Možemo: "Ministar Beroš je napravio ogromnu štetu javnom zdravstvenom sustavu. Najviše mu zamjeram to što je, uz Plenkovićev blagoslov, niz vodu pustio temelj zdravstvenog sustava – primarnu zaštitu – a profitabilne dijelove, primarno onkologiju, prepustio HDZ-u bliskim privatnicima".

"Čini mi se da će ministar Beroš sljedeća dva tjedna provesti u izolaciji. S obzirom na to da je A.P. do sada smijenio preko 30 ministra zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije, pitanje je samo tko je sljedeći", objavio je na Facebooku Marijan Pavliček iz Suverenista.

"Heroj Vili i ekipa iz Stožera u vrijeme suludog nametanja mjera zaslužili su zatvor zbog onoga što su još tada radili. To vrijeme kad su ukinuli javnu nabavu bilo je vrijeme razularene pljačke i uskraćivanju ljudskih prava i sloboda dotad neviđenog u povijesti. Sva nabava medicinske opreme išla je pod oznakom tajnosti, a mjere koje su se uvodile nisu bile utemeljene na relevantnim znanstvenim činjenicama. To je bilo i vrijeme demoniziranja svih koji drugačije misle. Nažalost, i Beroš, i Capak, i Božinović bili su samo izvršitelji. Nalogodavci su bili vani. Poetska je pravda da policija upada u Beroševu kuću na isti datum kad sam prije tri godine donio odluku kako Grad Sinj neće uvesti COVID potvrde. Ponosan sam što tada nisam pokleknuo. A oni će ionako kad-tad odgovarati. Ovdje ili pred Svevišnjim", napisao je gradonačelnik Sinja, Mostov saborski zastupnik i predsjednički kandidat Miro Bulj.

USKOK je ranije, ne navodeći identitet, izvijestio da su u Zagrebu i Skradinu u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u odnosu na više osoba, od kojih je jedan visoki državni dužnosnik, a za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

"Nemojte ga osuđivati"

Na uhićenje Vilija Beroša reagirao je i Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, HDZ-ova koalicijskog partnera. U obraćanju pred Saborom Mlinarić se suzdržao od osude Beroša.

"Nemojte čovjeka osuđivati prije nego što se bilo što pronađe od dokaza, ne možete za nekoga, zato što mu se pretresa stan, kazati da taj čovjek treba odmah ići u zatvor”, izjavio je Mlinarić u Saboru.

"Nikakav uteg to nije za Vladu ako je čovjek nevin i ako se ništa ne pronađe. Ako se nešto dokaže i pronađe i bude uhićen, onda je to problem koji će se na Vladi i koaliciji raspraviti, i sve ostalo kako ide”, dodao je.

"Ako je Beroš nevin za njega ima mjesta u Vladi, ako se dokaže da je kriv normalno da nema", istaknuo je Mlinarić.

Vijest o Berošu, kako je kazao, vidio je u medijima i nema druge informacije. Očekuje od Državnog odvjetništva RH (DORH) da izvijesti o čemu je riječ.

To govori da DORH i ostale institucije koje se bave istražnim radnjama u vezi pronevjere i kriminala ipak dobro rade svoj posao, ja bih to pohvalio, rekao je Mlinarić.

"Siguran sam da će glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dobro raditi svoj posao, to vidim i po nekim uhićenjima za ratne zločine, ali kratko je vrijeme, pustite mu barem godinu dana”, poručio je zastupnik vladajuće većine.

