Izvanredna uprava Agrokora prezentira rezultate revizije za cijeli koncern Agrokor.

Izvanredna uprava Agrokora objavljuje nalaze revidiranog financijskog izvješća za Agrokor grupu nakon kojeg će se znati pravo stanje stvari u koncernu.

15:55 - "Nakon svega prikazivanog PricewaterhouseCoopers je dopisom upućenim meni izvijestio o svim računovodstvenim nepravilostima uočenim tijekom revizije. Mi smo nakon ovoga svega angažirali forenzičku kompaniju koja bi trebala ispitati svaku stavku prikrivenih troškova i pokazat nam gdje je razlika u novcu stvarno otišla. Ja sam nakon tog dopisa danas poduzeo određene zakonske aktivnosti, korake koji su predviđeni da ih poduzemem zakonom. Da, podnio sam kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba koje su u tom trenutku bile u upravi kompanije, 2016. godine", rekao je Ramljak.

15:48 - "Na Agrokoru d.d. smo imali gubitak u 2016. godini 10 milijardi kuna. Ključni nalazi revizije, ja ću vam pokušati jednostavnim rječnikom objasniti o čemu se radilo. Nije jednostavno za shvatiti, nama je trebalo vremena. Ukupne računovodstvene nepravilnosti koje su otkirvene u 2015. i 20016. iznosile su preko 5 milijardi kuna. Računovodstvene nepravilnosti, ono što je uočeno, a to je da su se poboljšavali rezultati kroz neprikazivanje operativnih financijskih troškova. U službenim izvještajima nije bilo prikazano 3,9 milijardi kuna troškova. Od čega su operativni financijski troškovi veći za 2,3 milijarde kuna. Od 2010. godine u svojim knjigama kompanija nije prikazivala trošak u 2010. 58 milijuna kuna. Ukupni iznos koji nije prikazivan svih godina je 2,2 milijarde kuna. Pitate se kako je to moguće. Moguće je tako da su ti iznosi stavljeni na nekekav tranzitni račun, revizori ga nisu vidjeli, a vezivali su se i postoji jedan ugovor u kojem je naodno 2010. odlučeno da kompanija će biti izlistana na burzi. I da svi troškovi vezani za listanje kompanije na burzi će biti troškovi kompanije, ukoliko ne dođe do listanja na burzi tog trenutka ti troškovi postaju troškovi kompanije. U ovih 2,2 milijarde kuna ima svakakvih troškova na godišnjoj bazi, ali 50 posto tih troškova su privatni troškovi. Sporno je da oni nikad nisu bili prikazivani", rekao je Ramljak.

15:34 - "Danas ćemo prezentirati drugi dio izvješća i mislim najvažniji, a to su revidirani rezultati za 2016. godinu Agrokor d.d.-a i konsolidirane grupe.

PricewaterhouseCoopers je započela rad u svibnju ove godine i uz velike napore uspjeli smo završiti sve financijske rezultate i individualnih kompanija i Agrokor d.d. Današnju prezentaciju obuhvaćaju samo konsolidirani rezultati.

Danas ćemo vidjeti što cijela grupa obuhvaća i kakav je na krajua rezultat komplentog poslovanja Agrokora.

Počet ćemo od sažetka cijelog nalaza na konsolidiranoj osnovi. Od 31.1.12 2014 do 31.12.2016. ukupni iznos umanjenja na kapitalu ispravaka vrijednosti je 21 milijardu 700 milijuna kuna. U 2015. gubitak je nakon svih ispravaka vrijednosti 3,6 milijardi kuna. U cijelom izvještaju uočili smo i i računovodstvene nepravilnosti, ali odnose se na 3,9 milijardi kuna neprikazanih obaveza, reklasifikacije 2,1 milijarde kuna i to manje više sve ove navedene nepravilnosti su ispravljene u izvještaju za 2015. godinu. I treća vrsta ispravka vrijednosti je nepravilno korištena metoda udjela. To je na kraju rezultiralo dodatnih ispravkom vrijednosti od 3 i pol miljarde kuna. Prihodi su bili precijenjeni za 3,5 milijarde kuna.

Kad govorimo o pregledu rezultata Agrokor kosolidirane grupe vidimo da je u 2016. gubitak bio 11 milijardi kuna. Gubitak nakon svih ispravaka je 14 i pol milijardi kuna. Vrijednost obaveza je 56,3 milijarde kuna", rekao je Ramljak.

Održana sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća

Uoči objave rezultata revizije za cijeli koncern održana je i sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća.

Prošli tjedan objavljeno je djelomično revizijsko izvješće koje je pokazalo da je imovina Agrokorovih tvrtki prenapuhana. Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak u četvrtak je prezentiao stanje u tvrtkama poput Konzuma, Belja, Leda i Pik Vrbovca, a revizija je vrijednost imovine dijela Agrokorovih tvrtki smanjila za više od 10 milijardi kuna. Najviše je smanjena vrijednost tvrtki u sektoru maloprodaje. Tako je Konzumu i Tisku nakon revizije smanjena vrijednost imovine za čak 10 i pol milijardi kuna.

Komentirajući djelomično revizijsko izvješće, Ivica Todorić je putem bloga prozvao Izvanrednu upravu.

"Iz prezentacije se kao nepobitna činjenica vidi kako su brojke namještane sa točno određenim ciljem, što je nedopustivo. Iz toga proizlazi da se u kompanijama radilo po nalogu. Sličan izvještaj privremene uprave sam i očekivao. Međutim, ono što nisu mogli izbjeći je činjenica da su kompanije pokazale svoju snagu i pravac u kojem su se do sada kretale", poručio je Todorić prošli tjedan. Za pretpostaviti je da će se javiti i nakon današnje objave.