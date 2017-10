Objava rezultata revizije za cijeli koncern Agrokor povod je za izjavu za medije predsjednika SDP-a Davora Bernardića.

"Ono što smo danas mogli iščitati, radi se o tome da je Ramljak iščitao gubitak kapitala preko 20 milijardi kuna. Kako je svih ovih godina bilo moguće da se prikrije ovakav gubitak. Mnogi su mu u tome pomagali i očekujem da se utvrdi odgovornost", rekao je Davor Bernardić u središnjici SDP-a daje izjavu za medije povodom objave izvješća revizije o Agrokoru.

Dobro je da ovakve situacije više u Hrvatskoj više neće biti moguće. "Neće više biti moguće na ovaj način se odnositi prema hrvatskom gospodarstvu i zaposlenima u jednoj ovakvoj kompaniji", rekao je Bernardić, dodajući da je Andrej Plenković umjesto 40 tisuća radnih mjesta spašavao samo jedno radno mjesto, ono ministra financija Zdravka Marića.

"Tko je lagao? Plenkovićev ministar financija Marić ili Plenkovićev povjerenik Ramljak", pitao je Bernardić, koji je nabrojao set pitanja na koja Plenković treba odgovoriti.

"Tko je pisao lex Agrokor, u kakvoj je vezi s njima, je li ga pisao strvinarski fond, kako je moguće da se ovakva situacija odvija u kompaniji", nizao je Bernardić, koji je pozvao Ramljaka da objavi izvješća poslovanja Agrokora za 2017. godinu.

Predsjednik SDP-a je rekao da ne odustaju od istražnog povjerenstva za Agrokor te da očekuje da prvi pred to povjerenstvo dođu Ivica Todorić, Andrej Plenković i Ante Ramljak. "Mora se to dogoditi. Jedino ako iz Ramljakovih riječi ne dođe do nečeg prije", rekao je Bernardić, pitajući kako je moguće da predsjednik Vlade utječe na tajming uhićenja, o čemu je jedavno govorio bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić.

"Donijeli smo lex Agrokor na kojem će očito netko zaraditi i hrvatske građane smo doveli u određene rizike", rekao je Bernardić.

Podsjetimo, nakon što je prošli tjedan objavila djelomično revizijsko izvješće koje je pokazalo da je imovina Agrokorovih tvrtki prenapuhana, izvanredna uprava Agrokora danas je objavila rezultate revizije za cijeli koncern.