Pravnica, direktorica, pročelnica, osnivačica, stručnjakinja, a sada ministrica. Crtice su to iz bogate karijere i biografije Nataše Tramišak, ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Raspored joj je poprilično gust, no ipak smo uspjeli provesti dan s njom u kojem nam je otkrila i pokoji privatni detalj.

Zagrebački ured zbog poslovnih obveza na dan je zamijenila osječkom adresom. Uslijedile su protokolarne dužnosti, neizostavni mediji i davanje izjava, a potom je Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjelovala na konferenciji o industrijskoj tranziciji hrvatskih regija.

"Cilj planova industrijske tranzicije i pojedinih gospodarskih grana i niša koje smo prepoznali je dati snažan poticaj putem korištena bespovratnih sredstava iz Europske unije da se lakše i brže prilagode i zelenoj i digitalnoj transformaciji", pojasnila je Tramišak za emisiju Informer.

S Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ministrica se uputila na dogovoreno mjesto za intervju, staru gradsku jezgru – osječku Tvrđu.

Kako je to biti ministrica?

Izazovno, dinamično, ali ima i svoju stranu ljepote u kreiranju javnih politika.

Koliko vam se život promijenio?

Ako govorimo o dinamici radnoga dana tu nije bilo značajnih promjena. Međutim, ono što mi se najvažnije promijenilo je da sam većinu radnoga tjedna izvan svoga rodnog grada Osijeka i provodim radni tjedan u Zagrebu.

Kako izgleda Vaš radni dan?

Započinje prosječno oko 6:30 ujutro, a završavamo ga negdje oko 19 i 30 čak nekada i kasnije.

S obzirom na to da ste na čemu Ministarstva regionalnoga razvoja i Europske unije znate li gdje ste bili kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju?

1. srpnja 2013. godine u tome sam trenutku još bila zamjenica općinskog načelnika Općine Antunovac i pripremala izvješće za jedan vrlo interesantan projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske.

Ne nalazimo se slučajno u Osijeku. Ovo je Vaš grad, a i 2018. godine ovdje ste bili županijska pročelnica i također ste se bavili europskim fondovima. Kako ste zadovoljni napretkom od tada do danas?

Kada govorimo o korištenju europskih fondova na području Osječko-baranjske županije mogu reći da su rezultati vidljivi na svakom koraku. Značajna su sredstva uložena i od strane same županije kao nositelja aktivnosti i grada Osijeka, ali i svih ostalih općina i gradova. Kada govorimo o nekim brojkama oko sedam milijardi kuna na području Osječko-baranjske županije je vrijednosti europskih projekata. Tako da mogu reći da me to ispunjava i osobnim zadovoljstvom s obzirom na to da dolazim iz ovoga grada, ali vjerujem da su ti tragovi vidljivi u svakom kutku županije na ponos gospodarstvenicima, ali i svim drugim stanovnicima županije.

Je li i uređenje Tvrđe bilo dijelom sufinancirano europskim sredstvima?

Da. Upravo je ovo jedan od projekata koje je provodio grad Osijek i rezultati su vidljivi.

Što ste željeli biti kao dijete?

Pravnica.

Tko vam je životni uzor?

Otac.

Tko vam je politički ili poslovni uzor?

Doktor Franjo Tuđman.

Ima li premalo žena kod nas u politici?

Sigurno još ima prostora za poboljšanje.

Je li žena ženi vuk?

Ne, nemam takva iskustva.

Što je za vas uspjeh?



Realizirati ono što ste započeli i u što ste dali svoj trud i vidjeti rezultate toga rada.

Daljnje obveze i sastanci čekali su ministricu do završetka radnog dana.

Da niste ovo što jeste, čime biste se bavili?

Pisanjem i provedbom europskih projekata.

I dalje?

I dalje.

Što ju najviše motivira u poslu?

Ono što me motivira je kada vidite uspjeh u realizaciji projekata, ljudi s kojima radite i ono osobno zadovoljstvo kada ste uspjeli stvari pomaknuti na bolje.

Kada smo kod uspjeha, postoji li određeni projekt na koji ste najponosnija?

Kada govorimo o projektima jednako sam truda i energije posvetila svakom od njih, kako onima koji su imali infrastrukturnu komponentu tako i onim projektima koji su imali najviše rada s ljudima. Jedni i drugi mi ostaju u lijepom sjećanju.

Biste li mogli izdvojiti najljepši, ali i najmanje lijep trenutak tijekom svog mandata?

Samo se najljepši trenutci pamte, a upravo su oni vezani uz nekakav uspjeh, realizaciju nekog projekta, ostvarenje nekakve dobre suradnje s gradovima, općinama, županijama, partnerski odnos sa svim drugim institucijama. Mislim da su to lijepi trenutci koji se pamte.

Na tome je tragu i posljednje pitanje – kakvih je trenutaka više?

Lijepih, naravno.