Svake godine od raka dojke u Hrvatskoj oboli više od 2700, a prošle su godine od te zloćudne bolesti preminule 752 žene. Kako bi se upozorilo na važnost ranog otkrivanja ove zloćudne bolesti, prve subote u listopadu obilježava se Dan ružičaste vrpce.

Prije četiri godine Sanji Šutej su na dojci otkrivena dva zloćudna tumora.

"Prva reakcija bio je šok. Bilo mi je samo cilj da to izvadim van, to mi je bio najveći cilj, i da budem sigurna da to više nije kod mene", ispričala je.

U 20 dana prošla je dvije teške operacije.

"Treba biti hrabar, pozitivan. Ja sam jednostavno makla sve što mi stvara nervozu i negativnost. Poruka za sve žene je da se pobrinu za sebe, da idu prevencijom do zdravlja, da, kada dobiju mamografske pozive, da odu to obavezno odraditi", rekla je Šutej.

Statistički podaci pokazuju da u Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 2700 žena. Samo prošle godine od ove zloćudne bolesti umrle su 752 žene. Rak dojke je treći maligni uzrok smrti žena, a najčešće se javlja između 50. i 70. godine života.

"Ne smiju se zaboraviti i na mlade dobne skupine. Preporuka je da se mamografija radi već od 40. godine, a s ultrazvukom dojke da se krene i kod mladih žena nakon 25 godine", rekao je Ivan Milas, subspecijalist onkološke kirurgije Klinike za tumore.

Iako je pojavnost mala, ni muškarci nisu pošteđeni od ove bolesti. Na svakih 1000 oboljelih žena, od raka dojke oboli jedan muškarac. Postoje i genetske predispozicije za rak dojke, ali javljaju se u pet posto slučajeva.

"Ako je imala mama, ako je imala sestra, rade se genetski testovi. Te obitelji se izdvajaju pa se kod njih ide na češće kontrole da se vidi kako će se nešto dogoditi", objasnio je Milas.

Ako se rak dojke otkrije na vrijeme, mogućnost izlječenja veća je od 95 posto.

Broj pregleda pada zbog koronavirusa

O borbi s rakom dojke uživo u Dnevnik Nove TV razgovarali smo s Vesnom Ramljak, predsjednicom udruge Europa Donna Hrvatska. Ona je upozorila da broj pregleda pada zbog epidemije koronavirusa.

"Gotovo 100.000 ljudi se nije odazvalo na preventivne programe. Među njima su i žene koje su trebale ići na preventivne programe kako bi se spriječio karcinom dojke. Preventiva nam zaista trpi u ovom periodu", rekla je Ramljak.

Međutim, Ramljak je rekla da je smrtnost od karcinoma dojke u padu.

"Prema zadnjim podacima, prošle godine su umrle 752 žene. To je puno manje u odnosu na preko 1000, što je bilo prije par godina. Ovo što radimo, čini se da radimo dobro, i čini se da se bolest otkriva u ranijoj fazi", dodala je.

Kada su u pitanju preventivni pregledi, Ramljak je rekla da se svijest o tome treba implementirati i među mladim ljudima.

"Mlade djevojke trebaju biti svjesne da i one mogu dobiti karcinom dojke. Dakle, s 20 godina bi trebalo krenuti i sa samopregledima i s ultrazvučnim pregledima na koje se ide jedan put godišnje. Kasnije se, nakon 40. godine, prelazi na mamografiju", objasnila je Ramljak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr