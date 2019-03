Svakoga dana u Hrvatskoj od karcinoma dojke oboli gotovo sedam, a umru tri žene. Nerijetko, više od same borbe s bolešću, više od rezova, ožiljaka i kemoterapija bole predrasude, stigma i pogledi. Sve to na svojoj su koži osjetile Nada, Ljiljana i Ana.

Žene su to koje su rak dojke pobijedile i po nekoliko puta, koje jako dobro znaju kako je to kada se na njih gleda s gađenjem i reagira okretanjem glave.

Baš zato, kako bi osnažile druge oboljele i pokazale da ženstvenost ne može odrezati niti jedan kirurški nož, one su se pred kamerama 'Provjerenog' skinule i ponosno pokazale svoje ožiljke, bez straha i bez srama. Pred profesionalnu fotografkinju stale su s osmijehom od uha do uha, prkoseći i ožiljcima i bolesti i stereotipima što žene čini ženstvenima.

Nada Đurinec je 60-godišnjakinja koja kaže kako ju je rak naučio živjeti u trenutku i uživati u sitnicama. „Puno žena ne želi pričati o tome, puno žena misli da manje vrijedi zbog toga. To je sve život. Ozbiljno, to vam je sve život. Ja vam nemam s tim problema, vjerovali vi ili ne, a nemam pojma kaj me čeka. To budemo vidjeli“, govori Nada.

Ljiljana Pranjić ima 52 godine i već 18 i pol godina živi s rakom i rak ju je, kaže, promijenio kroz pet velikih pobjeda. „Definitivno me zamaralo što drugi misle o meni. Bilo mi je strašno, dapače, bilo mi je važnije što drugi misle o meni nego što ja sama o sebi mislim“, govori Ljiljana i nastavlja: „Tko od nas je došao do 52 godine, a da nema nekakav ožiljak? Dapače, ožiljak je nešto što nam govori o nama. Nitko od nas nije neoštećen, ali ti ožiljci, oni su bogatstvo“.

Ana Crnoja ima 46 godina, supruga je i majka troje djece, a prvi karcinom otkriven joj je kad je imala 33. Poklonila je svoje povjerenje 'Provjerenom' da bi, jednako kao i Nada i Ljiljana, osnažila druge žene koje sada vode svoje najteže bitke. „Upoznala sam žene koje se nikad nisu pogledale u ogledalo i vidjele svoj ožiljak. Ako bilo kome maknem taj strah, ja mislim da je moja misija uspjela“, kaže Ana.

Tri hrabre žene sretne su jer im je rak izgradio samopouzdanje i dao snagu da se skinu, stanu pred objektive, pokažu svoje ožiljke i sruše predrasude te pokažu kako izgledaju pobjednice.

Cijelu priču Maje Medaković pogledajte večeras u 'Provjerenom' od 22:30 na Novoj TV.