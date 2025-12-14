Dalija Orešković uputila apel zastupnicima: "Skinite mi imunitet, izvedimo stvari na čistac"

Saborska zastupnica Dalija Orešković uputila je otvoreno pismo saborskim zastupnicima u kojem je zatražila da uvaže zahtjev Dobroslava Parage za skidanjem njezinog saborskog imuniteta.

"Unatoč tome što su se u dosadašnjoj praksi Mandatno - imunitetnog povjerenstva odbijali ovakvi zahtjevi, smatram da se u ovom slučaju radi o pitanjima koja imaju puno šire društveno i političko značenje od pukog odnosa između dvije osobe u nekom sporu. Pitanja koja se postavljaju o značenju pokliča za dom spremni i djelovanju HOS-a u Domovinskom ratu postala su prvorazredna tema kojom se metodom obmanjivanja naša povijest nastoji prikazati drugačijom od onoga kakva je bila, što može uzrokovati dugoročne štetne posljedice na državu i društvo u cjelini", poručila je Orešković.

"Jedan svećenik na svečanoj misi..."

Ova godina za nju je, poručila je, bila puna presedana.

"Zbog kritika načina na koji je ustaški poklič uskrsnuo u javnom i političkom životu, doživjela sam da jedan svećenik na svečanoj misi pred 50.000 ljudi izričito spomene moje ime i prezime, uz poruku 'neka pate i neka u patnji umru'. Ne znam je li se takva poruka upućivala ratnim zločincima i počiniteljima drugih zvjerstva. Presedan je i prosvjed koji se organizirao pred mojim domom jedne oporbene političarke, uz iste zastave i insignije koje osporavam i vežem uz simboliku Nezavisne države Hrvatske", navela je u objavi pa zamolila zastupnike i zastupnice da "naprave presedan gdje je on uistinu bitan".

Postaje očito, navela je Orešković, "da se HDZ služi djelovanjem Dražena Keleminca, Dobroslava Parage i njima sličnih za ostvarivanje vlastitih političkih interesa. Koncertna turneja pokliča za dom spremni, HDZ-ov je Trojanski konj uoči sljedećih parlamentarnih izbora".

"Skidanjem mog saborskog imuniteta omogućili bismo da stvari izvedemo na čistac, sada u ovom vremenu kada je to potrebno našoj državi i društvu, a ne samo Dobroslavu Paragi i svima koji se skrivaju i vrebaju neku svoju priliku da povijest ispišu u svom ideološkom predzaku. Ovu temu jednom za svagda moramo pospremiti gdje joj je mjesto", navela je u objavi.

"Poslali bismo moćnu poruku..."

Kakav god bio ishod sudskih postupaka, zbog šireg društvenog i političkog značenja, on ne smije čekati na prestanak mandata, poručila je i dodala da bi glasanjem za skidanje njezinog imuniteta poslali zajedničku poruku "da se ne bojimo crnila koje uzima sve više maha".

"Drage kolegice i kolege iz opozicije, glasanjem za skidanjem mog saborskog imuniteta poslali bismo moćnu poruku da u ovoj borbi za pristojnu Hrvatsku nisam sama. Neka to bude naša zajednička poruka svim građanima kojima je takva borba potrebna", zaključila je.