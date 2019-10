Odvjetnik Damira Škare Krešimir Krsnik podnio je kaznenu prijavu protiv žrtve koja je o silovanju progovorila za Provjereno te protiv novinara i urednice emisije. Sporno mu je odavanje tajne. Novinarima je u ovom, ali i brojnim drugim slučajevima od odavanja tajne spornije moguće zataškavanje kaznenog djela.

Prije točno mjesec dana odjeknula je vijest da je uhićen Damir Škaro nakon optužbe za silovanje. Zanimljiva, ali i bolna je spoznaja da je samo nekoliko sati nakon što ga je liječnica žrtve prijavila policiji, Škaro žrtvi poslao prijeteće poruke. Nudio joj je i pozamašan iznos za šutnju, a onda otišao u Bosnu i Hercegovinu. Godinama su kružile priče o Damiru Škari kao seksualnom zlostavljaču, ali tek je tada jedna hrabra žena skupila snage prijaviti ga za silovanje.

''Ja sam se pokušala izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće... Najgore je od svega što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane. Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje'', rekla je žrtva kroz uzdahe i plač za Provjereno.

Jesmo li trebali prešutjeti? Odvjetnik tvrdi da jesmo.

Lorena Gurlica, djevojka koju je u zadarskom kafiću pred očima mnogobrojnih promatrača brutalno pretukao Darko Kovačević Daruvarac, ekskluzivno za Provjereno odlučila je progovoriti o slučaju koji je šokirao Hrvatsku.

''Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to vidjela. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to ja. Prije mene je već pretukao četiri cure, ja sam peta", rekla je Lorena.

Čovjek koji ju je pretukao uhićen je nakon što je njezina majka odlučila uzeti stvari u svoje ruke. Nakon što je progovorila za Provjereno, stvari su se počele kotrljati. Daruvarac je, usudimo se reći, najviše zbog medijskog pritiska završio u zatvoru.

Da, gospodine Krsnik, mogli smo šutjeti.

Ima neprimjerene ispade, prostači, vrijeđa ih i ponižava, vulgaran je i neprofesionalan – ovako je za Provjereno dvoje pacijenata opisalo ortopeda iz KB-a Dubrava koji im je rutinske preglede pretvorio u noćnu moru. ''Njegov prvi komentar je bio 'A kaj ste vi došli, ja vidim da vama nije ništa, što trebate, penziju ili bolovanje?' ispričala je Lana za Provjereno. ''Čitavo vrijeme je spominjao da imam ogromne grudi. Govorio je i da imam grbu od rođenja, da zar ja to ne znam? Pitao me jesam li udana i imam li djecu, na što sam rekla da. Pa me pitao jesu li mi i djeca grbava, i onda je pitao je li, kad me moj muž prvi put je***, to bilo sprijeda ili zg*** jer ako je bilo zg***, onda je morao vidjet da sam grbava, a ako je bilo sprijeda, onda sam ga uspjela prevariti pa me oženio takvu grbavu“, dodala je. Priča je to koja je trajala od 2011., doktor je i dalje radio. Rad s pacijentima zabranjen mu je tek nakon priloga u Provjerenom.

Da, gospodine odvjetniče, mogli smo i ovo prešutjeti.

Nakon što je reporterka Provjerenog Ema Branica raskrinkala njegove kriminalne radnje, bjelovarski prevarant Tito Gubić tijekom snimanja zaprijetio joj je da će ''završiti kao Pukanić''. Ubrzo je nepravomoćno osuđen na 10 mjeseci zatvora, a potom pravomoćno na sedam mjeseci. Reporterka je razotkrila Gubića da je, predstavljajući se kao žena, s psihički nestabilnim starcem potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju, a potom i o životnom partnerstvu, i to svega sat vremena prije nego što je starac završio u bolnici u komi. Nedugo potom je umro, a Tito je postao vlasnikom trokatnice u zagrebačkoj Dubravi.

Ma da, već znamo, i o tome smo trebali šutjeti.

Ivančica Banković-Mandić, lektorica s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, odlučila je stati pred kamere Provjerenog i progovoriti o noćnoj mori koja je počela dvije godine ranije kada je Amerikanka Vanessa Raney, njezina tadašnja učenica, počela terorizirati nju, njezine kolege i obitelj. Fakultet joj je izdao zabranu prilaska i proglašena prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Protiv nje je izdana tjeralica i određen joj je istražni zatvor, no Vanessi policija nije mogla ući u trag. Ali reporterka Branica jest, i to samo četiri dana nakon priloga. Vanessa je locirana i uhićena, a prilikom privođenja ozlijedila je policajca.

Naravno, ne treba ni spominjati, nije bilo nikakve potrebe pisati. Ta, institucije rade svoj posao.

Nismo trebali pisati, ne trebamo ni pitati, ni istraživati. Ma ništa. Puno je bolje skrivati tajnu nego - odati tajnu. Da, istrage su ponekad tajne i institucije trebaju raditi svoj posao. Ali mi smo tu kad ga – ne rade.

U ovom slučaju prijava je podignuta protiv novinara i protiv urednice emisije u kojoj se hrabro progovara i o temama o kojima drugi šute. Ali još gore, prijava je podignuta i protiv žrtve. Žene koja se usudila progovoriti protiv moćnika i možda time uspjela ohrabriti i druge. Ionako se žene teško odlučuju izići u javnost i prijaviti silovanje, a nakon prijave – moglo bi biti još teže. Zato smo tu mi. I bit ćemo tu. Kaznenim prijavama unatoč.

Samo da znate, odvjetniče.