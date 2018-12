Ne prestaju reakcije na slučaj Daruvarac. Javnost je zgrožena. Svatko ima svoj stav o tome zašto je muškarac koji je brutalno pretukao 18-godišnju djevojku izašao na slobodu. Lorena Gurlica šutjela je šest mjeseci. S reporterom Provjerenog Ivanom Čorkalom je u kontaktu od tragičnog događaja, a danas je dan kada je odlučila da njezin glas čuje cijela Hrvatska, ali ne i da svi vide njezino lice. Zbog srama od ožiljaka Lorena je lice prekrila svojom dugom plavom kosom.

Šest mjeseci je prošlo od premlaćivanja, a Lorena je sada odlučila po prvi put progovoriti. Samog se premlaćivanja, kaže, ne sjeća. ''Uopće ne izlazim. Izlazila sam prije. Prijateljice su mi dolazile doma i izvačile van samo da nisam u kući. Nisam imala volju, ali one su me stalno gurale samo da ne budem doma, da se ne zatvaram. Smeta mi tako što kad izađem negdje svi ljudi gledaju mene i svatko me prepozna i uvijek mi ljudi prilaze i pitaju jesam li to ja'', govori Lorena.

Nije ni ugodan osjećaj, kaže, znati da je Daruvarac na slobodi. Iako ima policijsku zaštitu, a sud je odredio mjere opreza zabrane prilaska, strah je i dalje prisutan. ''Nije me strah ovako sad njega jer sigurna sam sad dok imam zaštitu i ljude oko sebe, ali ta njegova ekipa je još luđa od njega. Jedino me njih strah. Za mamu najviše jer je mama sve dala u javnost i mama je toliko toga napravila i ima dokaze protiv svih tih svjedoka što su rekli jedno, a zapravo ima drugo. I kad to sve izađe, ili kasnije, ne znam sada, da oni njoj nešto ne bi napravili'', priča Lorena.

Strah je više nego opravdan jer Kovačevićevi prijatelji nisu mirovali dok je bio iza rešetaka. ''Zvali su me njih troje. Jedna je cura i dvoje su muških. Bilo je tu 107 poziva i preko mobitela i preko fiksnog i isto su me zvali par dana nakon toga. Mislim, ja sam sve njih prijavila. Jedan je bio u pritvoru dva dana zbog prijetnji, a ovi ostali dvoje su dobili neku kaznu'', kaže.

Na slobodi s više od 40 prijava

Jedno im je jutro ispred stana ostavljena bombonjera. Prijetnja u stilu prave mafijaške. ''Pa oni su htjeli utjecati na mene da ja odustanem od Darka. S tim da su stizale poruke da spremim materi sprovod kao što sam spremila ćaći, ako ne povučem optužbu protiv Daruvarca. I oni su to stalno utjecali, pisali poruke, preko lažnih profila i na Instagramu su isto tako pisali svašta. Ali ja sam to sve ignorirala. Ovo zadnje uopće nisam ništa prijavljivala jer to sve govori o njima. Ja se ne obazirem na to'', priča Lorena.

Na sudu tek treba svjedočiti. Do sada nije ispitana, zato i sada još ni ne smije govoriti. No, priznaje, grozan je osjećaj bilo ga vidjeti u sudnici poslije premlaćivanja. ''Ja kad sam prvo čula kako je mama u sudnici počela se derati i vrištat, ne znam, ja sam mislila da je Darko njoj nešto napravio, pa sam zato onako uletila u sudnicu, ali ne znam. Nije mi bilo svejedno kad sam znala da izlazi'', ispričala je Lorena.

„Ja se želim ispričati žrtvama nasilja, žrtvi, što ne mogu dovršiti raspravu, ali ne mogu zbog zakonskih okolnosti. Ja to ne mogu'', rekla je sutkinja Mira Meštrović. Za teške tjelesne ozljede i prijetnju, u istražnom se zatvoru može biti maksimalno 6 mjeseci. Zakon je tako omogućio da nasilnik, s više od 40 kaznenih i prekršajnih prijava, izađe na slobodu. A kada je na slobodi, izuzetno je opasan. Javna je tajna da Lorena nije jedina žrtva. ''Njih četiri cure su se javile. Ja sam bila ta peta i jedna je zapravo rekla da će izaći u javnost, a ove sve druge su koliko znam pobjegle iz Zadra. Ni jedna nije ostala'', govori Lorena.

Tek kasnije saznala tko je Daruvarac

O prirodi svoje veze s Daruvarcem zasad ne smije. Ali, kaže, tko je i što je, saznala je tek kasnije. ''Ja sam tek kasnije čula da se po njemu baš ono baš ružan glas širi po gradu i dalje. Što se toga tiče, on je baš bio poznat po problemima, počevši što bi radio po cesti, divljak. Onda kasnije sam saznala te cure koje je pretukao. To ništa prije nisam znala o njemu, to da se bavi s javnom kućom u Njemačkoj. Da sam to znala prije, ne bi to sigurno, ovo se ne bi ni desilo'', kaže Lorena.

A bilo je onih koji bezrezervno nisu stali na njezinu stranu. Odakle jedna 18-godišnjakinja u vezi s 13 godina starijim muškarcem, bilo je jedno od najčešćih pitanja. Na tim komentarima nije se stalo. ''Pa ono što je dosta njih komentiralo je da sam ja bila s njim zbog bijesnih auta, primjerice novca. A što je najgore on nema ništa od toga. Znači, svaki auto ili renta ili posuđuje od tog svog kuma, da ga ne imenujem. Tako da on nije imao ništa ono što su ljudi znali nabrajat, što sam vidjela o njemu ne znam. Dosta njih je to ono komentiralo. Iskreno, to me vrijeđa jer ja nisam takva i niti ću ikada biti'', ispričala je.

U ovom slučaju sustav je zakazao, od samog početka. Kad je Lorena pretučena, posao policije odradila je majka. Njezina cjelonoćna potraga dovela je do uhićenja. ''Ona je napravila stvarno 90 posto onoga što je policija trebala napravit. Ona je sve napravila i mislim da od ovoga ništa ne bi bilo da zapravo nije nje bilo, da nije sve dala u javnost. Ovo je sve predaleko otišlo. Ne bi nitko reagirao na ovo. Ovo bi bilo kao i svako drugo nasilje kao u Hrvatskoj'', priča Lorena.

Građani na nogama

Ipak se nešto pomaklo u svijesti građana. Kad već nitko od gostiju ni vlasnika kafića Loreni nije pomogao, građani su se digli na noge kada je Daruvarac pušten. Na dva prosvjeda okupilo se oko tisuću ljudi. ''Ja vam samo želim reći hvala. Podigli ste moje dijete s vašom podrškom putem Facebook stranice. Hvala vam! Spasili ste moje dijete od smrti'', rekla je prosvjednicima Lorenina majka Ana Gurlica.

Pred zadarskim sudom prosvjednici su zapalili lampione. ''Zbog Lorene, ali i zbog svih žena šta ovo trpe. Ono što se dogodilo njoj, to ne želim da se ikome više dogodi. To nije zaslužila ona, kao ni jedna osoba na ovom svijetu'', rekla je prosvjednica Ana Marija Habnjak.

Na sudu su vlasnici kafića svjedočili da ništa nisu vidjeli. Ali snimke koje su ekskluzivno objavljene emisiji Provjerenog, govore suprotno. ''Ja znam da je ona sve vidjela. Čak je i govorila konobarici da nas pusti na miru, kao da se ne zove policija, da se sve može riješiti u miru, bez policije i hitne. Bila je tamo svjedok, a nije htjela ništa poduzet'', ispričala je Lorena o vlasnici kafića koja je svjedočila brutalnom premlaćivanju. Bilo je i još svjedoka, njih desetak.

Dvije su poslije završilo na psihijatriji. Jedna je Lorenina prijateljica, a druga konobarica Dragana Delić. ''Ja se u jednu ruku i osjećam kriva i ne znam. Teško mi je što su one sve to morale proživljavat zbog mene i što su doživjele toliko šokova u tih narednih par dana, počevši od tog dana kad se to dogodilo. Tek je Dragana nedavno izašla iz psihijatrije, sad je doma'', kaže Lorena.

Treća operacija nakon premlaćivanja

Šest mjeseci života ove 18-godišnjakinje je nestalo, od premlaćivanja do puštanja Daruvarca na slobodu. U pola godine sud nije donio presudu unatoč snimkama nadzorne kamere. Svaki je put Lorena bila izlagana dodatnoj traumi.

Uskoro je čeka još jedna operacija, treća po redu. No, tjelesne rane će zacijeliti. Puno su teže one psihičke traume. ''Ne želim više gledati ni slike ni taj video što ga svaki dan prikazuju. Ne bih htjela da se to išta dalje širi jer nije opet lijepo, jer svaki put kad to vidim sjetim tog događaja. Pa smeta mi to, da kad vidim te slike i pogotovo onaj video iz kafića'', kaže Lorena.

Bez obzira koliko joj je traumatična snimka, opet će ju pogledati u Provjerenom. Na razgovor je Lorena pristala samo s ekipom emisije Provjereno. Osjetila se dužnom da se čuje njezin glas zbog podrške koju je dobila. Ali isto tako želi prestati svakog dana čitati, slušati i gledati o sebi. Sada želi samo mir. Morat će sve skupa još jednom proživjeti. Početkom siječnja je novo ročište na kojem će Lorena svjedočiti, a Darko Kovačević će taj dan dočekati na slobodi. Sve zbog sustava, koji je u ovom slučaju puno kiksao. No, priliku za popravni ispit imat će vrlo brzo.

