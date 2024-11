Prije dvije godine Tomislav Miočević iz okolice Vrgorca stao je pred kamere Provjerenog zbog, kako kaže, nepravde koja mu se nanosi. Više puta naime, postavljao je prepreke na put za koji tvrdi da je izgrađen na njegovoj djedovini. Neki dan su zbog istog problema na teren izašli interventna policija i komunalni redari.

Grad Vrgorac upisao je sporno zemljište kao javni put, a sve to, govori Močević, isključivo da bi pogodovali lokalnom moćniku i poduzetniku Mati Jujnoviću. Njemu je taj put, kaže, trebao do vikendice, unatoč tome što ima i onaj alternativni koji datira još iz doba Austro-Ugarske.

Spor je to koji između Jujnovića, Miočevića i Grada traje godinama, uz 50-ak prekršajnih i kaznenih prijava te sudskih postupaka. Miočević tvrdi da dok god ima pravnog lijeka na koji se može pozvati, od obrane svoje imovine ne misli odustati.



Da je teško, ne skriva i kaže: "Iscrpljujuće je i bolno, bojim se da ću završiti u bolnici jer ovo je nemoguće da me toliko neki šerifi, tajkuni, da me toliko gledaju, da me isprovociraju, da napravim neko zlo, da bi mogli optužiti mene za sve poslije. To je njihov cilj."



Detalje donosi reporterka Provjerenog Danka Derifaj.