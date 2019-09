Čelnik Autokluba Siget i bivši saborski zastupnik HDZ-a, Damir Škaro, uhićen je jutros pri ulasku u Hrvatsku nakon što ga je zaposlenica tog autokluba prijavila za silovanje u kolovozu. Škaro je do danas bio na godišnjem odmoru.

Policija ne otkriva detalje oko istrage, ali Damira Škaru imaju pravo zadržati 24 sata. Kako doznajemo, Škaro će prenoćiti u policiji, uzet će njegov iskaz, a odvjetništvo bi sudu trebalo predložiti mjesec dana istražnog zatvora zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, ako utvrde da prijava nije utemeljena mogu sve odbaciti ili ga pustiti da se brani sa slobode.

Službeno, Škaro je bio na godišnjem odmoru. Neslužbeno doznajemo da je bio u Drvaru kamo je otišao nakon što je žrtva prijavila silovanje 12. kolovoza. Sam čin se dogodio 10. kolovoza.

"Molila sam ga da prestane"

Bio je to naoko uobičajena radna subota, ali ono što je uslijedilo nije mogla ni zamisliti.

"Krenula sam prema izlazu i on je mene doslovno napao s leđa, znači primio me oko struka, nabio me na sebe. U tom trenu mi je ruku stavio u grudnjak", rekla nam je žena koja optužuje Škaru za silovanje.

Molila ga je da prestane no, kaže, nije pomoglo.

"Pokušala sam se istrgnuti. Znači obadvije ruke mi je slomio prema iza, stavio me je u klinč. Ja sam se pokušala izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo ju je u moje gaće... Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući", kaže kroz suze zaposlenica AK Siget.

Napad se bojala prijaviti jer riječ je, kaže, o utjecajnom HDZ-ovcu. U ponedjeljak ujutro je otišla liječnici s namjerom da otvori bolovanje, a liječnica je odmah policiji prijavila silovanje.

"Tog dana, negdje oko dva i nešto je meni stigla njegova poruka: "Kako su ti djeca?".

Škaro je istog popodneva napustio zemlju. Za njim je u međuvremenu raspisana i tjeralica pa je jutros uhićen na granici.

"Smatram da bi u interesu nje i šire javnosti, a i eventualno potencijalnih svjedoka koji možda postoje, možda i ne postoje, bilo u redu da se gospodinu Škari izrekne ta mjera i da se liši slobode", kaže odvjetnica Morana Rabar.

Reagirao i HDZ

Na cijeli slučaj osvrnuli su se i iz HDZ-a.

"Najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, osobito svaki oblik seksualnog i obiteljskog nasilja i zaista očekujemo da institucije pravovremeno reagiraju i utvrde sve okolnosti ovog slučaja", rekao je Marko Milić.

Kada se utvrde sve činjenice, kažu u HDZ-u, sukladno tome će i stranka reagirati temeljem svojega Statuta u kojemu su jasno navedene stegovne mjere za teške povrede članske obveze.

