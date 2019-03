Splitsko Županijsko državno odvjetništvo optužilo je 66-godišnjeg Željka Tukića za ubojstvo svoje bivše supruge, liječnice Asje Tukić. Terete ga da je 6. kolovoza 2018. godine, od 10.35 do 10.50, u Trogiru u stanu na trećem katu Ulice kneza Trpimira 7, znajući da je 61-godišnja Asja tada sama u stanu, došao s namjerom da je ubije te joj je nožem zadao više ubodnih rana – jednu s leđa te tri u prsa, i to jakog i vrlo jakog intenziteta.

Osumnjičeni Željko Tukić se cijelo vrijeme branio tvrdeći da cijelo to vrijeme uopće nije bio u Trogiru, ali ŽDO Split smatra da je tijekom istrage prikupilo dovoljno dokaza i indicija koje, po njihovu mišljenju, ukazuju na to da je baš on ubojica. I da je sve to jako dobro isplanirao, toliko da je, primjerice, u vrijeme ubojstva nosio par brojeva veće tenisice za koje nitko od njemu bliskih ljudi nije ni znao da ih ima. Računao je na to da se tenisice marke Diesel veličine 45, ako ih se i pronađe, neće moći povezati s njim jer on nosi dva broja manju obuću.

Tukić je tvrdio da cijeli taj dan nije bio u Trogiru već u Slatini i da ga je kćer obavijestila da mu je bivša supruga mrtva. Izašao je iz pritvora za manje od dva mjeseca no prema navodima tužiteljstva postoji više dokaza koji dokazuju da je upravo Tokić ubojica. Od iskaza svjedoka, do snimki nadzornih kameta na kojima su svjedoci prepoznali kako je upravo Tokić muškarac koji je usmrtio svoju suprugu.

Nepobitni dokazi

Sudski vještak Vojin Maštruko utvrdio je 3D digitalnom analizom i biometrijskim vještačenjem da su krvavi tragovi potplata obuće koje je policija izuzela s mjesta ubojstva napravljeni upravo potplatima obuće istog tipa kao što su tenisice koje su nađene na plaži blizu Asjine kuće u Slatinama u kojoj je Tukić boravio.

A tko ih je pronaša? Svojedobno jedna od najljepših žena svijeta i misica Fani Čapalija, koja je istražiteljima rekla kako je poznavala supružnike Tukić te da je Tukića viđala na biciklu tamne boje.

Tog je dana, kad je Asja ubijena, između 12.30 i 13 sati vidjela Tukića na ulici u Slatinama. Dva dana poslije na plaži ispod kuće u kojoj je pokojna liječnica imala apartmane vidjela je vrećicu i u njoj tenisice i bijele čarape koje su tu stajale danima. Nakon sprovoda razgovarala je s jednim susjedom i doznala da se govori o nekakvim tenisicama, te mu je rekla da na plaži već danima viđa tenisice i čarape. Nakon toga je došao netko od susjeda, uzeo ih i predao policiji, koja je utvrdila da su u vrećici bila i tri kamena. I upravo su se tenisice pokazale kao jedan od važnijih dokaza u istrazi ovog ubojstva.

Nizao laž na laž

Snimke videonadzora pokazuju da je Tukić na biciklu došao u Trogir već u 8.05. Snimka nastala u 10.33 pokazuje ga kako u ruci nosi crvenu vrećicu i ide prema zgradi u kojoj je stan. Dva su svjedoka potvrdila da su ga vidjeli od 10.50 do 11.10 kako biciklom ide iz Trogira prema Slatinama. No, nitko od saslušanih svjedoka nije, tvrdi tužiteljstvo, potvrdio da je Tukić u sporno vrijeme bio u Slatinama.

Istraga je nadalje pokazala da je pokojna liječnica zadnjeg nazvala baš Tukića u 10.32, upravo kad je on snimljen da ide prema zgradi. Kako je njihova kći rekla da su samo majka i otac imali ključ stana te da na vratima nije bilo tragova provale, tužiteljstvo je zaključilo da je u stan mogla ući samo osoba koju je Asja poznavala i koju je pustila u stan ili netko tko ima ključ.

Koji je bio motiv?

Navodno je nesretna liječnica bila nesretna jer je pričala prijateljima kako je suprugu nedugo prije svoje smrti rekla kako mora iseliti iz kuće. Smatrala je da se sama može brinuti o sebi, a on je o njoj novčano ovisio pa je baš zbog toga što mu je bila ugrožena egzistencija, Tukić je reagirao ubojstvom.

Nalazi psihijatrijskog i psihologijskog vještačenja su pokazali da se radi o egocentričnoj, pasivnoj i zavisnoj osobi te da kad "njegove potrebe nisu zadovoljene, da postaje razdražljiv i neprijateljski raspoložen". Vještaci smatraju da Tukića njegove psihičke karakteristike, neuroza i poremećaj osobnosti, čine mogućim ubojicom, piše Slobodna Dalmacija.

Sve sumnje i dokaze iz optužnice treba biti prvo potvrditi sudsko vijeće, a onda će se o njima i dodatno raspravljati kad počne suđenje.