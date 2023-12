FOTO/VIDEO Čuvari hrvatskog neba: Moćni borbeni zrakoplovi nisu jeftini, ali su i stvar prestiža i ozbiljna poruka

Da bi sve bilo spremno za prihvat prvih šest Rafalea u drugom kvartalu 2024. godine, u vojarni ''Pukovnik Marko Živković'' na Plesu u Velikoj Gorici u tijeku su opsežni građevinski radovi.

Grade se zgrada eskadrile, zgrada simulatora i tri hangara za održavanje aviona i motora te za parking. Dio radova trebao bi biti gotov do kraja ove, a cijeli kompleks do prve polovice iduće godine.

Paralelno s tim ide i obuka pilota i zrakoplovnih tehničara u Centru za obuku Bordeaux u suradnji s francuskim partnerima u projektu.

Zrakoplovi su stari su oko 14 godina, ali imaju preostali radni vijek od otprilike 3800 sati leta svaki.

Kako napreduju radovi na infrastrukturi za uvođenje u operativnu uporabu novih borbenih aviona, provjerit će u ponedjeljak i premijer Andrej Plenković. S njim će biti i dvojica potpredsjednika Vlade - Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, i Ivan Anušić, ministar obrane.

Hrvatska je 2021. godine potpisala ugovor o nabavi Rafalea iz zaliha francuskog ratnog zrakoplovstva kako bi zamijenili Mikoyan MiG-21 iz sovjetske ere. Dobit će 10 primjeraka modela C s jednim sjedalom i dva B modela.

Prvi Rafalei u Hrvatskoj (Foto: HRZ)

Prvi Rafalei stižu na proljeće

Dinamika isporuke Rafala Hrvatskoj zasad dobro napreduje, naime, primopredaja trećeg višenamjenskog borbenog aviona Rafale, odnosno prijenos vlasništva između Francuske Republike i Republike Hrvatske, održan je 17. studenog 2023. godine u Francuskoj, čime je Hrvatska postala bogatija za prvi Rafale jednosjed.

Riječ je o trećem od 12 aviona Rafale, višenamjenskom borbenom avionu 4.5+ generacije francuskog proizvođača Dassault Aviation, koje Hrvatska nabavlja od Francuske za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ).

Hrvatska je ranije preuzela dva aviona dvosjeda, a primopredaja svih 12 aviona Rafale predviđena je slijedećom dinamikom: krajem 2023. – četiri aviona, tijekom 2024. – četiri aviona i početkom 2025. – četiri aviona.

Postupna isporuka svih aviona Rafale i prateće opreme u Hrvatsku očekuje se tijekom 2024. i početkom 2025. godine.

Uz 12 aviona dolazi i simulator letenja koji će omogućiti cjelovit spektar obuke i validaciju taktike, zemaljska i ispitna oprema, pričuvni dijelovi i sveobuhvatna potpora ovlaštenih predstavnika tvrtki proizvođača u Francuskoj i Hrvatskoj.

Cjelokupna potpora ugovorena je do zadnjeg kvartala 2026. kao i jamstvo u trajanju od 12 mjeseci po isporučenom avionu, motoru, opremi i pričuvnim dijelovima.

Prema stručnim projekcijama korištenja u Hrvatskome ratnom zrakoplovstvu, nabava tih, u potpunosti NATO kompatibilnih aviona, dostatna je za idućih 30 i više godina, a operativna uporaba aviona Rafale u Francuskom ratnom zrakoplovstvu planirana je do 2060. godine, ističu u MORH-u.

Prvi hrvatski Rafale - 1 (Foto: MORH)

Značajan skok

Hrvatska je zadnja članica NATO-a koja još uvijek koristi MiG-ove. Prijelaz s MiG-a 21 na Rafale skok je od nekoliko generacija borbenih aviona.

Uvođenjem u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog aviona Rafale, ističu iz MORH-a, Hrvatska zadržava suverenost u nacionalnom zračnom prostoru, postaje mogući regionalni jamac sigurnosti zračnih prostora zemalja u regiji i postavlja nove standarde u opremanju.

Također, napominju, očuvat će se i značajno povećati trenutačne sposobnosti i potencijali borbene komponente HRZ-a, značajno će se povećati ukupna borbena moć Hrvatske vojske, ali i očuvati dugogodišnja tradicija borbenog zrakoplovstva u Hrvatskoj.

Impresivne mogućnosti

Rafale se proizvodi za potrebe Ratnog zrakoplovstva Republike Francuske u dvije verzije, od kojih je jedna i mornarička. S obzirom na to da je riječ o višenamjenskom ratnom zrakoplovu, on je dizajniran tako da u jednom letu može obavljati više različitih borbenih zadataka.

Rafale posebnim čini njegov revolucionarni integrirani sustav SPECTRA. Riječ je o sustavu koji pilotu pruža iznimno veliku situacijsku svijest, upozorava ga o radarskom ozračenju, nadolazećim infracrveno vođenim projektilima, korištenju protumjera i aktivnog ometanja neprijateljskih frekvencija.

Važan dio SPECTRA-e je i takozvani virtualni stealth. Iako detalji rada tog sustava nisu poznati, prema informacijama o tom sustavu koje jesu dostupne, on radi tako da koristi softver za virtualno smanjenje radarskog odraza zrakoplova izravnim, ali teško zamjetljivim ometanjem radara i/ili odašiljanjem lažnih podataka.

U pilotskoj kabini nalazi se katapultirajuće sjedalo Martin-Baker Mark16F 0-0, pomoću kojeg pilot može na siguran način iskočiti iz zrakoplova dok je on na pisti te čak i u stanju mirovanja. Navedeno sjedalo nagnuto je 29 stupnjeva unazad, odnosno stupanj manje nego u primjerice američkom ratnom zrakoplovu F-16.

Pilot Rafalea koristi širokokutni HUD (Heads Up Display), odnosno prikazivač podataka na čeonom staklu. Taj HUD ima i dva višenamjenska LCD monitora za prikaz pilotu bitnih informacija.

Pilot leti Rafaleom prema konfiguraciji HOTAS (Hands On Throttle And Stick), odnosno pilot ne treba micati ruke s palice i gasa za siguran let, a planira se i uvođenje sustava glasovnih naredbi.

Od osnovnih tehničkih karakteristika valja izdvojiti dužinu zrakoplova od 15,27 metara, raspon krila od 10,8 metara te površinu krila od 45,7 kvadratnih metara.

Visina zrakoplova je 5,34 metra, a masa zrakoplova varira od njegove inačice, odnosno od 9500 kg u standardnoj verziji jednosjeda do 10.196 kilograma u mornaričkoj verziji.

Maksimalna masa uzlijetanja također varira te tako za C i B varijantu iznosi 24.500 kilograma, dok za mornaričku verziju iznosi 22.200 kilograma.

Rafale ima sposobnost nošenja širokog raspona pametnih bombi za udare na zemlju danju i noću te koristi DAMOCLES elektrooptički laserski označivač cilja za udare laserski vođenim bombama.

Letne karakteristike zrakoplova su impresivne, a najveća brzina kretanja zrakoplova je 2223 km/h (1,814 brže od zvuka na velikim visinama), dok mu je najveća brzina superkrstarenja 1715 km/h (1,4 puta brže od zvuka).



Maksimalan dolet zrakoplova bez borbene opreme iznosi 3700 kilometara, a s borbenim opterećenjem 1852 kilometra.

Brzina penjanja iznosi 304,8 metara u sekundi, a plafon leta zrakoplova je 16.800 metara.

Rafale ima i pozitivan omjer potiska/težine od 1,13, a pogone ga dva motora Snecma M88-2.

Stvar prestiža

''Ljudi moraju biti svjesni da je to jako skup borbeni sustav. Međutim, to ne predstavlja ono što se u Drugom svjetskom ratu nazivalo 'čudom od oružja'. To je ograničenog dosega, uporabe i uvijek postoji protuoružje. Ovo je skupo plaćeno. To je stvar prestiža jer ih u ovoj regiji nema nitko, ali to ćemo dugo i skupo plaćati", kazao je početkom listopada predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Obrambenih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2021. ponuda Francuske Republike određena je kao najpovoljnija te je 25. studenoga 2021. potpisivan Tehnički dogovor i tri ugovora s tvrtkama Dassault Aviation, MBDA France i Safran Electronic & Defense, čije će se plaćanje provesti u šestogodišnjem razdoblju od 2021. do 2026. godine.

Ukupna vrijednost Tehničkog dogovora i sva tri Ugovora je 999.068.493 eura, odnosno 1.152.496.307 eura s procijenjenim troškovima indeksacije cijena i PDV-om. Financijska sredstva bit će osigurana u proračunu MORH-a.