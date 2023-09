Objavljena prva fotografija hrvatskog Rafalea u letu

Zagreb je 2021. godine potpisao ugovor o nabavi desetak Rafalea iz zaliha francuskog ratnog zrakoplovstva kako bi zamijenili Mikoyan MiG-21 iz sovjetske ere. Dobit će 10 primjeraka modela C s jednim sjedalom i dva B modela.

Portal Flight Global objavio je sada prvu fotografiju hrvatskog Rafala u letu. Na slici se vidi da zrakoplov ima hrvatski grb.

Zrakoplovi su stari su oko 14 godina, ali imaju preostali radni vijek od otprilike 3800 sati leta svaki.

