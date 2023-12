Splitska zračna luka promijenila ime, građani podijeljeni: "Tradicija se treba poštovati i mislim da to nije loše"

Nema strke ni gužve, zimski je predah na splitskom aerodromu, a sljedeću sezonu dočekat će turiste pod novim imenom.

Zračna luka izgrađena je 1966 godine, i od onda se, skoro 60 godina zvala aerodrom ili Zračna luka Split. Ovih dana postaje zračna luka Sveti Jeronim, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

Ekipa Dnevnika Nove TV pitala je domaće putnike što misle o promjeni imena.

"Da ostane ipak aerodrom Split jer već je dugo to ime i stvorio se neki brend image", rekao je Boris. "Naš sveti Jere, tradicija se treba poštovati i mislim da to nije loše", poručila je Brankica Šola.

Pitali su i strance je li im prihvatljivije ime grada Splita ili sveca.

Pročitajte i ovo Podnijela ostavku Predsjednica prestižnog sveučilišta pozivala na genocid protiv Židova: "To je odluka koja ovisi o kontekstu"

"Lakše je da to bude Split. Jer je to ime grada i ljudi to lakše povezuju s tim gdje se nalaze", istaknuo je strani putnik.

Župan Blaženko Boban pokrenuo je inicijativu da se iz imena splitske zračne luke ukloni ime grada Splita, najvećeg grada Dalmacije.

"Zračna luka nije samo splitska. Zračna luka je gotovo središnje mjesto Dalmacije", objasnio je Boban.

Ako se već išlo na ime svetaca, zašto ne Sveti Duje, kršćanski mučenik i zaštitnik Splita, pitaju se mnogi.

"Sveti Jeronim je zaštitnik Splitsko-dalmatinske županije, sveti Jeronim jedan od najvećih svjetskih prevoditelja, znanstvenika, svetac", napomenuo je Boban.

Ime Split ostat će ipak u svim međunarodnim poslovima i letovima.

Pročitajte i ovo Pozvali na prekid zlostavljanja Prijatelji životinja nezadovoljni: "Izbacili su scenu gdje lovac ubija Bambijevu mamu, da ne bi uzrujali djecu"

Kako god se zvala, zimi izgleda pusto. Ljeti ovdje lete avioni iz više od 50 kompanija, a zimi se to svede na manje od pet. Ali ljeti ostvare toliko posla da zimi mogu malo predahnuti.

"To je negdje 3 milijuna 370 tisuća putnika u ovoj godini", izjavio je Pero Bilas, direktor splitske zračne luke.

Pa neka sveti Jere čuva avione i putnike i neka zračna luka pored grada Splita jednako uspješno posluje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.