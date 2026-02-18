Čovjek izboden u Sesvetama? Ulica navodno bila puna krvi: "Bilo je kao u hororu"

Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr da je na temelju zaprimljene dojave večeras izašla na teren u Ninskoj ulici u Sesvetama.

Ondje je pronađena ozlijeđena osoba koja je prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava. Iz policije su naveli da osoba nema rane od vatrenog oružja te da je u tijeku utvrđivanje svih okolnosti događaja.

Na ulici je navodno bilo krvi pa su policajci pozvali vatrogasce da to isperu.

"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem. Bilo je kao u hororu", ispričao je svjedok za 24 sata.