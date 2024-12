Članovi državnog izbornog povjerenstva otvorili su još temu moguće ukidanje izborne šutnje ili mijenjanje datuma predsjedničkih izbora.

Koliko smisla ima izborna šutnja u 2024. godini kada nam oglasi, fotografije, videomaterijali svakodnevno iskaču na društvenim mrežama bez obzira kada su objavljeni? S obzirom na Zakon o predsjedničkim izborima koji je donesen 1992., kada društvene mreže nisu ni postojale, iz DIP-a smatraju da pojam izborne šutnje treba modernizaciju ili čak potpuno ukidanje.

"Ima tu i argumenata za i argumenata protiv treba li ona biti ili ne treba. Mislim da je prvi razlog zbog kojeg je uvedena bio taj da se birače malo pusti na miru. Do sad su nas slušali, pa sad da malo odmore", rekla je potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić Križanić.

Promjene u izbornim procesima su nužne, smatra GONG.

"Šutnja ima smisla recimo pored samih biračkih mjesta. Tu bismo ju trebali zadržati na neki način, da birače ne pritišću sve te poruke kad idu glasati, ali posve je jasno da u vremenu društvenih mreža kad vi imate feed na kojem će vam objava doći bez obzira objavljena danas ili jučer da to nema smisla", rekla je izvršna direktorica GONG-a Oriana Ivković Novokmet.

U DIP-u kažu kako je idealna godina za razmatranje ovog, ali i nekih drugih pitanja koji se tiču izbora 2026. godina u kojoj nema izbora. Osim ove otvorila se još jedna tema.

"Vrijeme je Božića, između Božića i Nove godine to u svemu za budućnost nam postavlja pitanje je li ovaj datum primjeren za održavanje izbora", u nedjelju je rekao potpredsjednik DIP-a Josip Salapić.

Ali promjena datuma izbora nije jednostavna, teško ga je promijeniti bez promjene Ustava. Premijer nije baš zainteresiran za ove teme.

"Šta je sad to bitno, usred drugog kruga predsjedničkih izbora. To je vjerojatno njihovo stručno mišljenje, u Europi i svijetu ima različitih praksi. Imate u Americi kampanju koja traje do zadnjeg časa", rekao je Andrej Plenković.

Bez obzira na sve prijedloge koje su do sada imali DIP je samo provedbeno tijelo koje postupa u okviru Zakona, ali apeliraju da je došlo vrijeme da se neke stvari ipak promijene.

