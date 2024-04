Tihomir Cipek za Dnevnik Nove TV: "Vlada nacionalnog spasa mogla bi zapeti pri prvim poteškoćama''

Kampanja stranaka približava se kraju i oni neodlučni uskoro će morati donijeti svoj sud kome će dati glas 17. travnja na parlamentarnim izborima. Političku borbu za sastavljanje nove Vlade za Dnevnik Nove TV komentirao je politički analitičar Tihomir Cipek.

Cipek smatra kako će odlučivati nijanse, ali i pojedine izborne jedinice gdje se stranke kreću na rubu izbornog praga.

“Uvijek odlučuju nijanse. Mislim da su zadnje poruke izborne kampanje uvijek važne. Naime, ima puno stranaka koje su na rubu da prijeđu izborni prag ili da budu ispod. Osobito, Možemo! i Most. Oni su u nekim izbornim jedinicama na oko pet posto", rekao je.

Desni birači imaju alternativu

Cipek smatra da se dio desnih birača okreće alternativnim opcijama nakon što je HDZ krenuo prema centru.

"To su nijanse, ali ono što je važno je da se dio birača desnice, HDZ-a, konzervativnih birača, nekako okreće još desnije. HDZ ide prema centru, on se europeizira, a nisu svi zadovoljni tim procesom. Javljaju se i disidenti HDZ-a, a oni su formirali Domovinski pokret. To je stranka disidenata HDZ-a i tako je slično i u Europi. Svugdje gdje su se stranke poput CDU-a, CSU-a, konzervativci, demokršćani, pučani, kad su se one pomaknule prema centru, dio njihovih birača koji su konzervativnije orijentacije osjećao se razočaran i oni osnivaju ili počnu glasati za neke druge stranke, klasične desne stranke“, kazao je.

HDZ i SDP mogli bi se suočiti s istim problemom, a to je koalicijski potencijal. Na ljevici se on poprilično rastegnuo, čak do DP-a.

“Ono što se govori i što čujemo u kampanji je da SDP ide sa svima. Ideja je - svi protiv HDZ-a, to je jedna vrsta politike narodne fronte. Ono što Zoran Milanović naziva Vladom nacionalnog spasa. Sada je pitanje tko će se htjeti spasiti sa SDP-om, to nam predstoji vidjeti. Oni će ići i na DP i na Most. To su desne stranke, vjerojatno biračima SDP-a to nije simpatično. Postoji i stranka Možemo! koja ostaje u svojoj ideji moralne superiornosti, sama za sebe i od početka idu na to da neće ni s kime koalirati", smatra Cipek.

Možemo! je u nekoliko navrata rekao kako ne kani kreirati Vladu s opcijama koje naginju ka desnici.

"Maloprije smo čuli od Sandre Benčić da oni sigurno neće ući u Vladu desnoga centra, gdje bi bile desne stranke. To su vrlo različite ideološke pozicije. S jedne strane imate zalaganje za rodnu ideologiju, s druge izričito protivljenje toj ideologiji. Treba prvo vidjeti rezultate, a potom kako će koalicijski potencijal izgledati jer politike koje zastupaju su različite“, rekao je Cipek.

Vlada nacionalnog spasa imat će problema?

Ideološki suprotne stranke moglo bi pomiriti ozračje protiv HDZ-a.

“To ćemo tek vidjeti. Vlast ih može nekako spojiti, ali vlast nije samo vlast. To je i odgovornost jer imate jasne politike. Te stranke ipak su bitno ideologizirane, osobito one s desnice i one neće pristajati uz svaku politiku. Neće ni ljevica, odnosno lijevi centar pristajati uz svaku politiku. Treba vidjeti kako će se te ideološke razlike pretvarati u ono što se naziva javnim politikama, kako će izgledati socijalna i vanjska politika“, kazao je Cipek.

Cipek je upozorio i da bi takva politička vlast mogla zapeti pri prvim poteškoćama: ''Moglo bi se to dogoditi. Pogledajte samo razliku u vanjskoj politici. Jedni su za više Europe, a drugi za manje. Jedni su za više suvereniteta, drugi su za to da se prilagođavamo. Već tu se vide velike razlike.''

Neodlučni birači u neizvjesnoj predizbornoj kampanji mogli bi biti jezičac na vagi.

“Rijetko kada smo sudjelovali u kampanji koja je toliko neizvjesna. Tri ili četiri stranke su na rubu izbornog praga. Za DP, Most, Možemo!, u osmoj izbornoj jedinici Radnička fronta. To su stranke koje mogu odlučiti hoće li ući u parlament sa zastupnikom u pojedinim jedinicama. One mogu biti jezičac na vagi jer je stvar u detalju. Jezičac na vagi može čitavu tezu okrenuti na jednu stranu hoće li pobijediti HDZ ili SDP. Tu je sada funkcija predsjednika Republike koji gleda tko ima 76 potpisa. To je moć koja je njegova“, istaknuo je Cipek.

