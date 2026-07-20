Dnevna karta za parking u nekim gradovima skuplja od noćenja: "Potpuno ludo"

Sat vremena parkiranja 20 eura, a svaki idući sat 10 eura. To je cijena uz dubrovačke zidine. No, to je i zona posebnog prometnog režima u koju se ne može bez posebne dozvole, tj. karte.

Neki turisti pak nisu primijetili crveno svjetlo i ograničenja. Upravo za takve slučajeve tu su parkirališta. Ako turisti žele ući u povijesnu jezgru, mogu platiti parkiranje 20 eura za sat i neće dobiti kaznu.

"20eura po satu, visoka cijena. Idemo van", kaže Thomas iz Francuske.

Kazna je pak od 200 do 1300 eura.

Parking - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Dok parkirališta zjape prazna, građani koji plaćaju mjesečne ili godišnje karte u srcu sezone teško pronalaze mjesto.

"Nema, jednostavno kaos je i nema se gdje stati. Pa tko će platiti 20 eura parking na Pilama", kaže Nikša iz Dubrovnika.

Parking - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Grada na upit Dnevnika Nove TV kažu - prije uvođenja posebnog prometnog režima kada su turisti mogli autom tik do zidina, ta parkirališta donosila su velike prihode gradskoj tvrtki. To više nije slučaj pa od iduće godine ta mjesta idu građanima.

"Uvest ćemo da i ti parkinzi spadaju pod PPK karticu, a što se tiče ostalih parkinga, osim zone posebnog režima, cijena parkinga za početni sat je 1,30 eura", kaže Magdalena Prkut, glasnogovornica Grada Dubrovnika.

Parking - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Uz trogirske zidine parkiranje u srpnju i kolovozu stoji 10 eura. Tako da se na mjestima gdje su cijene pet ili tri eura uvijek traži mjesto više.



"Evo 40 eura za tri sata i nešto", kaže Luka iz Đurđevca.

"Pet sati 55 eura. Potpuno ludo", smatra gost iz Nizozemske.

"10 eura sat u staroj jezgri grada, to je mukte. Preko mosta pješačkoga je parking tri eura", kaže Ante iz Trogira.

U Splitu na Starome Placu umjesto eura ljeti cijena ide na pet. Na ulici tik uz Arenu u Puli ćete sat platiti tri eura, korak dalje na parkiralištu četiri. Zimi su cijene tek jedan euro.



"Mislim da je cijena u redu, Arena je tu, ovo je turističko mjesto. Dva sata osam eura, u redu je", kaže Koc iz Beča.

Parking - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Ljeti je u većini gradova na obali pitanjekako uoće pronaći mjesto na parkiralištu, a onda naravno i koliko ga skupo platiti jer dnevna vas karta negdje može stajati i više od samog noćenja. Zato je informiranje o lokacijama i cijenama prije puta presudno. Za sve ostalo tu je javni prijevoz i ono najzdravije - šetnja.