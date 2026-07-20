Jesu li Hrvati prestali kupovati na jeftinim kineskim stranicama? "Kinezi su se već prilagodili situaciji"

Tri eura carine na kineske pošiljke, učinila su svoje. Gotovo 48 posto manje paketa zabilježeno je u prva tri tjedna novih pravila.

"Naručivala sam i nije mi se apsolutno ništa obračunato, jest da su to bile sitnice - maskice za mobitel i to jeftini artikli, ali nije se stvarno ništa obračunato", kaže Mirela iz Zagreba.



"Ja sam bila naručila prije 1.7. i bilo je da će za pošiljke koje se naručile i ranije biti naplaćeno, ali meni ništa nije bilo naplaćeno", tvrdi Lea iz Zagreba.

Prema podacima Carinske uprave, broj deklaracija za pošiljke iz trećih zemalja pao je s gotovo 29.000 u istom razdoblju prošle godine na nešto više od 15.000. Pošiljaka, ističu, može biti i više ako su se carinile u drugim zemljama.



"Želja i cilj je bio da se ljude odvrati od kupovina s platformi. Treba određenim načinima eudakcije građanima pokazivati i dokazivati da je kupovina takvih jeftinih proizvoda često kupovanje mačka u vreći u smislu da se tu nalaze različite kemikalije koje nisu dopuštene u EU-u", objasnila je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

Biljana Borzan Foto: Dnevnik Nove TV

Kako podsjeća Dnevnik Nove TV, na male pakete plaća se tri eura carine po vrsti robe. Jedna majica znači dodatna tri eura. Za svaki sljedeći artikl još po tri.

U Hrvatskoj pošti zasad bez većih problema. "Za naplatu carina koristi se već postojeći i uhodani sustav naplate koji se koristio za naplatu PDV-a za komercijalne pošiljke iz trećih zemalja, a sad je naplata proširena i na nova carinska davanja. Možemo reći da su korisnici zapravo dobro upoznati s procesom naplate", objasnio je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Paketi - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Kineske platforme već su korak ispred pa robu šalju iz skladišta u Europi. Na takve pakete nema carine.



"Dok oni to sve usklade, Kinezi su se već prilagodili situaciji. Roba dolazi zapravo s europskog tržišta. Mislim da je to prevelika količina pošiljki koje građani EU-a kupuju da bi to kineske platforme samo prepustile", objasnila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.



"Ono što Europska unija priprema za jesen je bolji inspekcijski nadzor onog što ulazi u Europsku uniju. Dakle, ne može biti da određena platforma prodaje nešto za što se ne zna kakvo je porijeklo proizvoda i što u sebi sadrži taj proizvod. Dakle, oni će morati znati što stavljaju na tržište i biti odgovorni za to", kaže Borzan.

Paketi - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Uz carine, zbog većeg broja malih paketa u obradi Carinska uprava planira uvođenje i naknade za rukovanje. Za potrošače - dodatan trošak.