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Jesu li Hrvati prestali kupovati na jeftinim kineskim stranicama? "Kinezi su se već prilagodili situaciji"

PišeDNEVNIK.hr, Sarah Viteškić, 20. srpnja 2026. @ 19:36 komentari
Kupovina preko interneta
Kupovina preko interneta Foto: Dnevnik Nove TV
Kad su u pitanju jeftini paketi iz Kine, čini se da su hrvatski građani povukli ručnu. Otkad su na snagu stupile carine, broj pošiljaka iz trećih zemalja gotovo se prepolovio.
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