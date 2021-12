Unatoč visokim cijenama, Hrvati troše više nego ikad. Svaku treću kunu potrošimo na hranu. Blagdani neće biti jeftini.

''Nordijske jelke iz uvoza, domaće i srebrne smreke iz okolice Požege, izbora ima, a cijena ovisi o veličini. Za metar bora morat ćete izdvojiti od 80 do 150 kuna. Oni koji se odluče na umjetni bor izdvojit će i do tri puta više novca, no mnogi će se složiti - toplinu i ugođaj u domu ništa ne unese tako dobro kao miris svježeg bora'', izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Suživot s borom traje nam oko mjesec dana, pa se blagdanski član obitelji pomno bira. Blagdanske dekoracije nema bez božićne zvijezde. Cijena je od 15-ak do 100 kuna! A ovo nije Nizozemska, već Split! Iz rasadnika cvijeće se distribuira diljem Dalmacije. Evo i trika kako da nam zvijezda što dulje preživi. ''Potrebno je prilikom zalijevanja biljku izvaditi iz ukrasne tegle, na neki sudoper, kadu, bilo što, zaliti i ostaviti da se voda ocijedi i tek nakon toga vratiti u ukrasnu teglu za cvijeće'', pojasnio je Josip Duplančić u Dnevniku Nove TV.

U mjesecu smo u kojem nam se najviše prazne novčanici, svaka treća kuna odlazi na hranu! Cijene hrane trenutno su najviše u posljednih deset godina, što građani itekako primjećuju. Nela iz Zadra je rekla da će potrošiti oko 2000 kuna, što je više nego prošle godine. ''Sve je poskupilo. Hobotnica 80 kuna, to je nekad bilo 60 najviše. I plave ribe fali, u jednoj kili imaš ih 30, ne možeš se najesti, to je sitno bilo'', ističe.

No, na zadarskoj ribarnici, deset dana prije Badnjaka - ipak gužva. ''Bakalar je 280 kuna kila'', kazala je prodavačica Sandra. Inače, blagdanska potrošačka košarica za tročlanu obitelj iznosi oko 2500 kuna. No, ona ne obuhvaća troškove za darove, bor, ukrase i dekoracije koje nas blještavilom mame s polica trgovina.

Matematika kaže - teško da ćemo ove godine potrošiti više nego pretpandemijske 2019., kada smo za blagdane potrošili rekordnih 15 milijardi i 800 milijuna kuna. A lani smo se vratili na potrošnju iz 2017. s potrošenih 13 milijardi i 800 milijuna kuna. No, koliko god trošili i kako god ukrasili bor, zdravlje, sreću i obitelj na okupu kupiti ne možemo.



