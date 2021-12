Opet su porasle cijene goriva i opet se postavlja pitanje što će poduzeti Vlada. Daljnje postupanje ovisit će o cijenama na globalnom tržištu ovoga tjedna, poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u izjavi za medije uoči sjednice užeg kabineta Vlade u Banskim dvorima u utorak.

Od ponoći je opet došlo do značajnog rasta cijena goriva u Hrvatskoj. Razmišlja li Vlada o ponovnom usvajanju Uredbe o ograničavanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, pitali su novinari ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića uoči sjednice užeg kabineta Vlade u Banskim dvorima u utorak.

''Ono o čemu će ovisiti daljnje postupanju jesu cijene na mediteranskom, odnosno, globalnom tržištu ovoga tjedna. Ovaj tjedan će biti referentan za određivanje cijena idućeg utorka. Zasad ne poduzimamo ništa. Ako dođe do značajnije eskalacije, Vlada je do sada reagirala, a reagirat će i ubuduće'', kazao je Ćorić.



''Pričekat ćemo kraj tjedna i onda ćemo biti pametniji po pitanju idućeg utorka i prosjeka koji će generirati novu razinu cijena. Ovisno o kretanjima ovoga tjedna promišljat ćemo naše odluke za sljedeći tjedan'', poručio je ministar.



Upitan o inflaciji i mogućem poskupljenju energenata, odvratio je kako možemo očekivati da će u sljedećih mjesec ili dva dana godišnja inflacija rasti, ne samo u Hrvatskoj, već i na razini Europske unije (EU) temeljem globalnih trendova: ''Očekivanje je da će 2022. godina donijeti nešto nižu stopu inflacije u odnosu na 2021. godinu. Očekuje se smirivanje tenzija na energetskom tržištu plina i nafte''.



Što se tiče jedne od tema razgovora u BiH-a vezano uz skladištenje otpada na Trgovskoj gori, Ćorić je kazao: ''To je bila jedna od tema sastanka s kolegom Košarcem. Republika Hrvatska je u proteklom razdoblju iskoračila prema BiH strani, oni su formirali svoj stručni tim kojemu je dana na uvid sva moguća dokumentacija po pitanju izgradnje skladišta nuklearnog, odnosno srednje i nisko radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac''.



''Usuglasili smo se da ćemo nastaviti komunikaciju na ekspertnoj razini, da eventualno BiH stručnjaci dobiju i daljnji uvid. Mi s time nemamo nikakav problem. Na lokaciji Trgovska gora vodit ćemo se najvišim ekološkim standardima, ne zbog 250.000 građanki i građana koji se nalaze s druge strane granice, već poglavito zbog naših građanki i građana te naših susjeda i prijatelja s druge strane granice. Ne postoji način da ovaj proces bude kompromitiran. Ne postoji Plan B. Želimo na sigurnoj lokaciji uz najviše standarde izgraditi objekt koji će služiti ne samo za skaldištenje otpada, već za čitav niz frakcija tog otpada koje se nalaze širom teritorija RH'', istaknuo je Ćorić.