Slijedi li nam novo poskupljenje kruha? "Mi ne odlučujemo o tome"

Cijena pšenice dosegnula je najvišu razinu u posljednjih godinu dana. Na tržištu žitarica, ta je cijena izuzetno bitna jer predstavlja iznos koji će se isplaćivati ratarima nakon žetve. Prošle je godine iznosila 160 eura po toni.

"U odnosu na prošlu godinu, naši proizvođači i ratari mogu biti sigurno zadovoljni jer je cijena pšenice znatno viša nego prije godinu dana u ovo doba. Konkretno, trenutna cijena pšenice je 190 eura za tonu", rekao je reporteru Dnevnika Nove TV Tinu Kovačiću Igor Mikulić iz Hrvatske gospodarske komore.

No na pariškoj burzi ta cijena je još puno veća. 269 eura po toni. Naši ratari u Baranji, iako zadovoljni rastom cijena, pitaju se, kako je moguće da naše tržište ne prati takav rast?

"Cijena, pratimo ovih dana na burzama, lagano raste i i dolazi do one željene cijene i onih izračuna našeg fakulteta, a to je cijena od 250 po toni, s kojom bi mi bili zadovoljni. Ako smo članica EU, zašto se ne primjenjuje cijena i u Hrvatskoj?", pita se ratar Petar Pranjić.

Cijena na svjetskom tržištu raste jer veliki proizvođači imaju velike probleme. Najveću konkurenciju na domaćem tržištu čini ruska pšenica, a u Rusiji proizvodnja je prepolovljena zbog velikih hladnoća.

Pročitajte i ovo prepucavanja dva brda Plenković o Milanoviću: "Siguran sam da se hrvatski narod neće zabuniti dva puta"

U Francuskoj i Njemačkoj pak, obilne oborine predstavljaju velike probleme. A Hrvatska je pšenica, okupana suncem, i izgleda uistinu prekrasno.

"Kada je riječ o Hrvatskoj pšenici, bitno je naglasiti dvije stvari. Prva, ona je opet izuzetno dobro rodila, i druga, rodila je ranije nego ikad prije", kaže reporter Tin Kovačić.

Žetva inače počinje u srpnju, a ove godine, zbog vremenskih uvjeta, početak se očekuje već za 10-ak dana. Ratari se nadaju da će iskoristiti ranu žetvu kako bi uhvatili tu veliku cijenu, a Hrvati se pak nadaju, da to neće utjecati na cijenu kruha.

Pročitajte i ovo "Čuvaj se" Milanović poslao poruku Plenkoviću: "Ok, imate stranački praznik i pustite ljude na miru, ne gnjavite"

"Mi kao proizvođači pšenice i ratari, mi ne odlučujemo o tome. O tome odlučuju trgovački lanci, pekari, proizvođači", poručuje ratar Pranjić.

No kako cijena pšenice raste, sasvim je realno očekivati da će i kruh ponovno poskupjeti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.