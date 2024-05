Milanović poslao poruku Plenkoviću: "Ok, imate stranački praznik i pustite ljude na miru, ne gnjavite"

Predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je u petak na kritike zbog nesudjelovanja u obilježavanju Dana državnosti rekavši da se samo drži onoga što je najavio u kampanji, jer se radi o "nazoviprazniku i stranačkoj sebičnoj ceremoniji", a ne datumu koji nas ujedinjava.

"Ovo je već peta godina da sam predsjednik i da radim ono što sam izričito najavio u svojoj kampanji. A to je da ovaj nazovipraznik koji je u stvari jedna stranačka sebična ceremonija izboksana kroz korumpiranu žetonsku većinu u tadašnjem sazivu sabora neću obilježavati. Dakle, dan sabora, ne Dan državnosti", kazao je Milanović koji je sudjelovao na svečanosti u prigodi Dana grada Zagreba.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković uputili su kritiku predsjedniku Milanoviću te dijelu oporbe zbog nesudjelovanja u obilježavanju Dana državnosti ocijenivši to tužnim i neodgovornim te nepoštivanjem države i njezinih zakona.

Milanović je ustvrdio da nas 30. svibnja ne ujedinjava i nije Dan državnosti te dodao da Plenković "90-te sigurno nije glasao za HDZ. "

"To je dan koji oni pokušavaju nametnuti kao praznik. Nešto što je stranačka fešta i čega smo se elegantno riješili prije 20 godina i napravili pomak tako da smo danom državnosti prozvali dan referenduma, što je najbliže Danu državnosti. Ovo je bio dan, spomendan Hrvatskog sabora. Plenković je u svojim nastojanjima i pomutnjama to najavio kao neku vrstu konvalidacije sebe", komentirao je.

"Ne stojim nikome na putu da to obilježava. Dvadeset godina smo imali Dan državnosti. I onda dođe ovaj i kaže da će to biti Sabor kad je HDZ osvojio većinu", dodao je Milanović.

"Ok, imate stranački praznik i pustite ljude na miru, ne gnjavite".

Premijera je optužio da mu hrvatske simboličke svetinje poput himne ništa ne znače, što se, kaže, moglo danas vidjeti na obilježavanju Dana Zagreba.

"Tko upada sa svojom svitom kad počne himna? Plenković, njemu to nije sveto, to ne radi prvi put, izigrava protokol, kasni i onda upada sa svojom Alibabinom družinom. To je takav krkanluk. Kad si već namjerno zakasnio, pričekaš. Kasniš, bezobrazan si, nemaš respekta prema domaćinima, ali bar si poštivao himnu", komentirao je.

Plenkovića je nazvao "diplomatom treće kategorije" te političkim dotepencem koji "nakon 15 godina nerada u diplomaciji izmišlja novi ustav".

Rekao je da Plenković godinama uzurpira ustavne ovlasti koje nalažu predsjedniku i Vladi da surađuju oko vanjske politike.

"On stalno ponavlja da sam ja kršitelj Ustava. On ide izričito protiv riječi i duha Ustava”, kazao je Milanović, ustvrdivši da je Plenković najveći ustavni nasilnik u Hrvatskoj.

"Sutra ću upozoriti ambasadore koji postupaju po napucima Plenkovića i Radmana da čine ozbiljan delikt ako ja nisam suglasan”, dodao je, ocijenivši da nije u redu da on doznaje iz novina da je Hrvatska nešto sponzorirala.

"Diljem cijele diplomacije to tako funkcionira. Ljudi koji su očito ucijenjeni, to se događa pred našim očima", dodao je.

Milanović se ponovno osvrnuo na glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, komentirajući da je u na čelo najmoćnije i najdiskretnije represivne institucije došao čovjek koji ne može biti ni prekršajni sudac.

"Sutra će u gradsku upravu u Zagrebu upast pokupit neke papire i reći da vodi nekakvu istragu samo da bi je politički kompromitirao. Znate što bi nakon toga taj tip napravio, kome bi prvi išao na glavu? Plenkoviću. Neka se Plenković čuva Turudića", rekao je.