Sve ono što građani uštede na sniženjima na crni petak, građani već mogu planirati za troškove koji stižu - cijena plina u idućoj godini šokantno će skočiti.

Zima još nije ni počela, a građani sa zebnjom očekuju proljeće. Ionako visoki računi za prirodni plin od prvog travnja sljedeće godine mogli bi porasti za 120 posto. Priču donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Razlog poskupljenja je način na koji država određuje cijenu plina za predstojeću godinu, a koji se temelji na prosjeku tržišnih cijena u ranijoj godini. A cijene plina ove su godine bile najviše u povijesti.

"Činjenica je da bi s obzirom na prosječne cijene u ovoj godini to poskupljenje trebalo biti znatno", rekao je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.



Stoga će na uplatnicama biti i dva i pol puta veći iznosi. Godišnji trošak za plin prosječnog zagrebačkog kućanstva koje troši 15 tisuća kilovatsati plina porastao bi sa 6500 na čak 14.500 kuna. Iz Vlade poručuju - to neće dopustiti.



"Velikog poskupljenja plina nakon 1. travnja neće biti, a ako me pitate jesmo li svjesni da po sadašnjoj metodologiji kad bi ona ostala ista da bi ga bilo, toga smo svjesni, ali metodologija će se promijeniti", rekao je državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić.



Vlada već danas cijenu plina za kućanstva subvencionira s oko deset lipa po kilovatsatu i na to troši oko 650 milijuna kuna godišnje. Dogodine to neće biti dovoljno.

"Ako bi te cijene znatno narasle prema današnjim tržišnim cijenama od recimo 120 eura po megavatsatu, te bi intervencije morale biti znatno, znatno više", rekao je Pudić.



U proračunu za 2023. koji Vlada upravo predstavlja u Saboru subvencije za plin predviđene su samo do kraja ožujka. Ako se želi izbjeći plinski udar na građane, vrlo će skoro morati predstaviti i rebalans.

