Ne stišava se negodovanje u Dubrovniku zbog realizacije projekta Centra za Gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije.

Građanske inicijative organizirale su javnu tribinu kako bi, kažu, ukazale na sporne i neekološke aspekte projekta za koji su nedavno odobrena EU sredstva. Dio znanstvene struke upozorava kako bi realizacijom projekta mogao biti ugrožen Malostonski zaljev.

"70 do 80 posto vode koja padne na krš u prosjeku prodire u podzemlje, a u Lučinu razdolju prodire 100 posto i tamo je nemoguće organizirati nešto, a da ne ugrozite", upozorava karstolog Ivo Lučić.

"Centar za gospodarenje otpadom u Lučinu razdolju promašena je investicija i ugrozit će Malostonski zaljev, solanu Ston, podzemne vrste polja i cijeli akvatorij dubrovačkog primorja", napominje Nevenka Đirlić-Grošeta iz Prava na zavičaj.

Marko Košak iz Zelene akcije kaže kako je to štetan ekološki projekt.

"Iznimno je rizičan, posebice za Malostonski zaljev i za izvore pitke vode u ovom području. Nećemo ispuniti ciljeve odvojenog prikupljanja koje ima ova županija, a i Hrvatska. To bi se moglo odraziti i na mjesečne račune građana koji bi mogli sve to platiti. Postoje puno bolja rješenja. To je sulud projekt", napominje.

Ovo nije jedini Centar koji je po njima sporan - u Hrvatskoj ih se planira još nekoliko, a Zelena akcija tvrdi da oni nisu održivi. Košak objašnjava zašto tako misle.

"Ministarstvo ide nekom čudnom logikom. Iako znamo da su Kaštijun i Marišćina promašeni projekti gdje građani trpe posljedice zagađenja smradom i visokim računima, ministarstvo nastavlja gurati ovaj koncept. Pogoduje se Županijama. Županije imaju tvrtke koje upravljaju ovim Centrima, zaposlile su brojne ljude", smatra Košak.

"Ako se izgradi ovaj Centar, ciljevi recikliranja i prikupljanja odvojenog otpada neće biti ispunjeni. Danas Županija odlaže 90 posto otpada, a kroz ovaj Centar odlaganje bi se nastavilo, dakle u ovaj Centar se opet odvozi smeće, a ne odvojeni otpad. Ne funkcionira po načelima kružne ekonomije i opet gubimo sirovinu i sve ćemo to opet skupo platiti", uvjeren je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr