Pred nama je sunčanije razdoblje, a detalje zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Vrijeme nije bilo posve stabilno ni u srijedu, po visini nad kopnenim dijelom premještala se jedna manja masa vlažnog, nestabilnog zraka, istodobno duž Jadrana su se formirale linije nestabilnosti zbog čega je na moru bilo pljuskova s grmljavinom, ali i tuče. U unutrašnjosti uglavnom slaba kiša, u gorju malo snijega. Postupno ipak jača ogranak anticiklone, tako nas sutra očekuje stabilnije i suho vrijeme. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a naoblaka će se napokon kidati i u unutrašnjosti pa će i na kopnu proviriti sunce. Najviše vedrine nažalost tek nakon zalaska sunca, prema kraju dana.



Jutro će na kopnu biti većinom oblačno, dok će na većem dijelu Jadrana prevladavati sunčano vrijeme. Samo bi se na jugu još moglo zadržavati nešto naoblake pri čemu stoji mogućnost za kap kiše. Duž obale će puhati većinom umjerena, a podno Velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između -3 i 2 stupnja, a na Jadranu od 4 do 9.



Poslijepodne i na kopnu vrlo postupno smanjenje naoblake, počevši od najzapadnijih krajeva. Značajnijeg vjetra nema, a maksimalna temperatura će biti oko 5 stupnjeva.



Hladno će se zadržati i u Slavoniji i Baranji. Prema večeri i ovdje djelomično smanjenje naoblake, a dnevni hod temperature će biti između 2 i 5 stupnjeva.



Gorske krajeve također očekuje vedrije vrijeme poslijepodne. Doduše, kidanjem naoblake pada i mrak pa neće posvuda baš biti i sunca. Sunčanih sati uvijek je najviše na Jadranu, ovdje na sjevernom dijelu cijeli će dan zapravo sunčano i prevladavati. Puhat će umjerena i jaka bura, prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorju do 3, a na sjevernom Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.



Dakle, ne samo da je najsunčanije, nego je na moru i najtoplije. U Dalmaciji i malo više nego na sjevernom Jadranu. I ovdje će tijekom dana biti sve sunčanije, puhat će uglavnom umjerena bura i sjeverozapadnjak, a najviša dnevna temperatura će ponegdje dosezati i 14 stupnjeva.



U petak na kopnu stabilno, u početku maglovito, a zatim umjereno oblačno ili djelomice sunčano vrijeme. U noći na subotu potom stiže novo naoblačenje pri čemu tijekom dana na kopnu može biti i slabih oborina. U nizinama kiše, a u gorju susnježice i snijega. U nedjelju rjeđe, ali zadržat će se promjenjivo. Zbog oborina i niske temperature za vikend ne isključujemo mogućnost poledice. Svakako valja pripaziti.



Na Jadranu u petak pretežno sunčano uz postupan porast naoblake prema kraju dana. U subotu će biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, koji su u Dalmaciji mogući i u nedjelju. Bura će oslabjeti, a u petak navečer će zapuhati jugo. U subotu na sjevernom dijelu sjeverozapadnjak, na južnom jugo, dok će u nedjelju prema večeri ponovno jačati bura. Temperatura se neće značajnije mijenjati.



Prema današnjim izračunima, sljedeći tjedan nosi stabilnije, vjerojatno malo toplije i svakako sunčanije vrijeme. To se osobito odnosi na Jadran. U kopnenim krajevima će sunčana razdoblja ovisiti o trajanju magle koje će mjestimice biti. Više o sljedećem tjednu svakako u novim izvještajima. Za sad, ova prognoza izgleda pouzdano.

