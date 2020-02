Ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića u petak su u Dubrovniku dočekali prosvjednici. Naime, centar za gospodarenje otpadom najjužnije županije može se financirati europskim novcem, ali građani na čijem bi se zemljištu trebalo graditi ne žele izvlaštenje i tvrde da s projektom nisu upoznati.

Za Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje osigurano je 287 milijuna kuna europskog novca, gradnja uskoro kreće, a građani čije je zemljište prosvjeduju.

"Želim da zemlja ostane naša", svoj stav je objasnila Cvijeta Bokun, a isto želi i Mate Radoje, koji ističe da građane o gradnji Centra nitko nije obavijestio.

Ministar Tomislav Ćorić im je nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava poručio da će svoje zemljište dati.

"Proces izvlaštenja za neki strateški projekt znači da nije nužna privola tih ljudi. Upravo se o tome radi", rekao je Ćorić.

Ti ljudi već godinu dana od Dubrovačko-neretvanske županije traže studiju na kojoj se temelji ovaj projekt. Za potrebe priloga smo ju i mi zatražili, no i prošli tjedan rečeno nam je da ju ne možemo dobiti jer je treba prevesti s engleskog na hrvatski jezik. Međutim, županija ju je u petak ujutro iznenada objavila na svojoj stranici i to na engleskom jeziku.

"Mi nismo imali pravo na nju dok nismo regulirali odnose s izrađivačem. Objavili smo je na dan potpisivanja ugovora", rekao je župan Nikola Dobroslavić.

"Bacit ćemo 400 milijuna kuna javnog novca"

Udruge poručuju da su se centri za gospodarenje otpadom u Rijeci i Puli pokazali lošima. Gradnja takvog u najjužnijoj županiji je upitna, kao i sama lokacija iznad Malostonskog zaljeva.

"U trenutku kada se projekti poput Marišćine i Kaštijuna pokazuju kao potpuni promašaj, nama ministar Ćorić dolazi predstavljati ovaj projekt kao spasonosno rješenje. Bacit ćemo 400 milijuna kuna javnog novca u uništenje Malostonskog zaljeva", rekao je Đuro Capor iz građanske inicijative "Srđ je naš".

Resorni ministar poručuje da za to nema brige i da je u probleme upućen. No, priznaje da nije upućen u problem s dubrovačkim otpadom. Iako je prije nekoliko mjeseci rekao kako će dubrovačko odlagalište Grabovica raditi sve do otvaranja Centra, u petak je ispravio.

"Doista nisam u potpunosti upoznat i to je moj krimen kao ministra sa stanjem zatrpanosti, odnosno natrpanosti svakog otvorenog odlagališta u RH. Imajući to na umu, ja se još jednom ispričavam", rekao je Ćorić.

Građani poručuju da se nadaju se da ministar za nekoliko godina neće ispričavati za projekte koje planira realizirati na krajnjem jugu.

