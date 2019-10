Smeće izaziva golemi revolt u Medulinu. Načelnik Općine Goran Buić sastavio je rezoluciju sa zahtjevima mještana, s jednim jedinim ciljem – zaustaviti širenje nesnosnog smrada.

Očajni stanovnici općine Medulin poručuju da se na smrad nikad neće priviknuti. "Kad oni bace te kemikalije, ono što izgara izlazi van i spušta se nisko, a mi smo ovdje u udolini, tu najviše smrdi“, kazao je Pomerac Đorđe. Njegov sumještanin Ivan dodaje: "Tamo su gomile smeća, lete najloni i što je najgore - smrdi k'o kuga".

Smrad im ulazi u domove, odjeću i kožu. Općini su uputili na stotine poziva. "Dali smo nekakav period uhodavanja pogona, nešto malo manje od godinu dana. Vidimo da se ništa nije poduzimalo i jednostavno smo se morali aktivirati. Ne možemo živjeti, ne možemo raditi u takvim uvjetima", rekao je Bojan Blagonić iz inicijative Čist zrak duga ljubav.

Kazao je i da se na 300 do 400 metara od centra za gospodarenje otpadom nalazi bunar vodovoda, a u blizini se "planira raditi sušiona mulja, kompostana itd."

U neposrednoj blizini su i kompleksi povrtnjaka. "Mi smo stvarno zabrinuti je li uopće to što jedemo i što kažemo da je prirodno i da rade naši poljoprivrednici, je li to to stvarno ispravno", dodao je Blagonić.

Kaštijun, tvrde, ne funkcionira. A izgradnju nije spriječilo čak ni 400 primjedbi prije same gradnje. "Imamo velike količine SRF-a, nusproizvoda obrade koji također ima neugodne mirise", rekao je Goran Buić, načelnik Općine Medulin. Istaknuo je da je prekapacitiran cijeli postupak obrade, a i pokrivanje odlagališta je neadekvatno.

Zbog toga gube i brojne investicije. Na čekanju je i izgradnja trgovačkog i zabavnog centra. "Ni jedan ni drugi ne mogu egzistirati uz Kaštijun takav kakav jest. Čak i ukoliko bi Kaštijun ispravno radio imali bismo problema objasniti budućim investitorima zašto ulagati uz jedan takav županijski centar", rekao je Buić.

Iz Kaštijuna ne opovrgavaju goleme količine otpada, kao i to da proces stabilizacije ne mogu uvijek provesti do kraja pa otuda smrad. No na tome Općina neće stati. Daljnju izgradnju novih pogona, tvrde, neće dozvoliti.

Što kaže čelnik medulinskog TZ-a

Reporterka Petra Fabian Kapov istaknula je da je Medulin u samom vrhu hrvatskog turizma i na dan ovu općinu tijekom sezone posjeti i do 40 tisuća gostiju. O problemu odlagališta Fabian Kapov razgovarala je s Encom Crnoborijem, direktorom Turističke zajednice Opine Medulina.

"Ovo je definitivno veliki problem, koji moramo rješavati svi zajedno. Imali smo tijekom turističke sezone velik broj upita zabrinutih mještana i iznajmljivača. Općina Medulin broji 2,8 milijuna noćenja i prva smo općina u Hrvatskoj po turizmu. Ovo je nešto na što smo upozoravali deset godina i sada je eskaliralo.

Mislim da tu definitivno nema mjesta politici i da manjka komunikacije između uprave županijskog centra, Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša. Spremna je rezolucija koju će Općinsko vijeće izglasati. Mora se mora nešto poduzeti, jer to je budućnost za naše goste i naše mještane, kao i za sve one koji se bave turizmom na ovom području", rekao je Crnobori.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr