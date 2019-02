Vrhunac je neizvjesnosti pred radnicima Uljanika. Radnike 3. maja u utorak na Trgovačkom sudu u Rijeci čeka teška odluka, odluka o stečaju. Proglasi li se stečaj, boje se radnici i sindikati, da je to kraj za sva Uljanikova društva.

Dalibor Čupković iz Sindikata Istre i Kvarnera, 3.maja, smatra kako ovakvo stanje više nema smisla. "U utorak je krajnji rok, a mi još ništa ne znamo. Dakle nismo upoznati s ničim, ni da li je stečaj ni da li nije stečaj", napominje.

Stečaj nitko ne želi. Utvrdi li se ipak u 3. maju, bit će to, žale se sindikati, lančana reakcija i na ostala društva Uljanik grupe. Fabrizio Kalčić iz Sindikata Istre i Kvarnera smatra kako bi bi u slučaju stečaja 3.maja u stečaj otišao i Uljanik.

Boris Cerovac, predsjednik Jadranskog sindikata otkriva: "Radnici su tu i očekuju utorak da vide da li će biti proglašen stečaj ili ne. Ako bude proglašen stečaj to znači da će se mnogi odlučiti na nove korake u svom životu".

Stečaj, kažu, sa sobom povlači i brojne druge posljedice. Dionice, tvrde, prestaju biti u vlasništvu radnika. "To znači da je upitno da li će se uopće isplatiti plaće koje su bile do sada odrađene znači upitno je i ona tri minimalca da li će biti isplaćena upitno je da li će se dobiti koja otpremnina", kaže Boris Cerovac.

"Više ljudi je u ponedjeljak dalo otkaz neki prosjek se i dalje drži desetak na dan", kaže Fabrizio Kalčić. Trećemajce nada ipak ne napušta. Predrag Knežević, predsjednik kriznog stožera 3. maja ne vjeruje da će doći do crnog scenarija.

"Mi vjerujemo da nećemo ići u stečaj. Imamo neku informaciju da nas je odblokiralo navodno više od 50% vjerovnika. Ostaje vidjeti što će se dogoditi i da li će predstečajni upravitelj moći nešto dati sutkinji da nas održi još na životu", poručuje pun nade.

Pritom pozivaju i sve ostale vjerovnike da učine isto."Znamo da onaj krajnji cilj da budemo neposlušni svi želimo izbjeći ali može i do toga doći. Znamo biti neugodni", poruka je Čupkovića.

Cerovac otkriva i njima jedino prihvatljivo rješenje: "Želimo ipak da se problemi riješe na način da u Uljanik uđe strateški partner i da preuzme 3.maj. Samo je to po nama riješenje", kaže.

"Došli smo do kraja, određeni broj radnika nema što jesti"

Uprava Uljanika i strateški partner za to vrijeme šuti. Uprava se pravda sastancima, razgovorima i dogovorima, dok strateški partner poručuje da ne želi plaćati gubitke koje je netko drugi stvorio, već da žele ulagati u novo poslovanje.

U međuvremenu, Ministarstvo gospodarstva poručuje da su u tijeku razgovori, da se traži model financiranja koji bi najmanje opteretio državni proračun, a koji bi osigurao plaće.

David Marsetič, predsjednik Radničkog vijeća Uljanika rekao je kako su radnici u strahu. "Predugo traje ta agonija. Došli smo do kraja. Ostalo je malo do kraja mjeseca da se isplate plaće. Radnici su sebi dali rok do kraja mjeseca. Doslovno, određeni broj radnika nema što jesti.

Menza Uljanika je nekim radnicima jedini dnevni obrok u danu i pokušavamo im to osigurati. Radnici mogu izdržati još do kraja mjeseca, a pokušavaju se snaći na razno razne načine. Prijeti im se deložacijama. Neke banke su fleksibilne, a neke nisu", rekao je Marsetić.

Rasprava na Trgovačkom sudu počinje u utorak u 10 sati i tada bi se trebalo znati što s Uljanik grupom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr

Projekt koji bi mogao pomoći potrebitima: "Dok jedni imaju mnogo, drugi žive iz dana u dan"





+4