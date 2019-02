Radnici Uljanika i 3. Maja na izmaku su snaga. Sa skupova radnika, očaj sve veći. Unatoč novom strateškom partneru, nažalost, nitko još ne može reći kada će im biti isplaćena plaća. U tom očaju, posežu za sve radikalnijim potezima.

Koliko će radnici Uljanika i 3. Maja još moći izdržati u ovakvim uvjetima, novinarki Dnevnika Nove TV Petri Fabian Kapov rekao je predsjednik Jadranskog Sindikata Boris Cerovac. ''Kada razgovaramo uopće o radnicima, svaki radnik koji nije dobio jednu ili više plaća naravno da je upao u financijske probleme. Naslušao sam se ovih mjeseci velikih problema koje su radnici izdvajali, od toga da nemaju što jesti, da ne mogu više plaćati stanarinu, vodu, struju.

Najnovije je ono da radnici gube stanove, da banke nemaju svijesti, da ne shvaćaju u kakvoj se situaciji nalaze radnici i taman kada sam mislio da sam čuo sve, danas sam bio na skupu radnika u Rijeci i ono što sam čuo tamo od jednog radnika stvarno pogađa u srce'', kazao je Cerovac.

Cerovac kaže da se nada da će se riještii problem s Tomislavom Debeljakom, novim strateškom partnerom. ''Kada razgovaramo o Debeljaku, on je u trenutku izabran od strane Uprave i nama ne preostaje ništa drugo nego od njega tražiti rješenje. Ako je on taj koji nas je zavlačio onda je to za svaku osudu. Upravo iz tog razloga ja očekujem da ipak to nije bila zafrkancija na naš račun i da ipak postoji nada da će se problem s Debeljakom riješiti'', smatra Cerovac.

Trećemajci za petak najavljuju mirenje za plaće za studeni, prosinac i siječanj, a ne isključuju mogućnost građanskog neposluha.

Nema informacija o isplati plaća

Radnik 3. Maja Esad Dizdarević ne traži milostinju, samo svoju pošteno zarađenu plaću. ''Za 10 dana moram na ulicu s djetetom stopostotnim invalidom. Invalidska kolica sam prodao elektromotorna koja sam platio 18 tisuća kuna, dao za 11 tisuća kuna. Prodao sam dječje ruke i noge. Ma to je sramota'', ispričao je Dizdarević.

I nije jedini koji se našao u problemima. Radnici nemaju za marendu. Jedini topli obrok dobiju unautar brodogradilišta.

„Krivac" još nije poznat, a „spasitelji" nikako da se, kažu radnici, dogovore. Ni skup radnika održan u četvrtak ujutro nije donio nove vijesti.

Bez konkretnih odgovora idu dalje prema teškoj odluci o stečaju koja će biti poznata 26. ovog mjeseca. Pitaju se što čeka strateški partner.

Ministar Horvat tvrdi da proces spašavanja nije isključivo vezan uz pronalazak modela za isplatu plaća. ''Isplata plaća mora biti dio projekta ili modaliteta pronalaska izvora međufinanciranja ovoga problema do trenutka dok se ne donese i u komisiji usvoji program restrukturiranja'', kazao je ministar.

Brojka od otprilike 600 milijuna kuna, zaključuje, mora se podijeliti sa strateškim partnerom. Od njega što prije očekuje i informaciju o tome ima li vjerodostojan izvor financiranja.

