Krčki most

Podaci o brzini i smjeru vjetra na Krčkom mostu već danima nisu dostupni građanima, a posebne probleme to stvara otočanima, koji se pitaju što rade DHMZ i HAC? Čini se da stižu dobre vijesti.

Svaki prelazak s Krka na kopno kad zapuše bura zahtijeva pažljivo planiranje, a u tome veliku ulogu imaju i podaci o brzini i smjeru vjetra u realnom vremenu. No, oni već neko vrijeme nisu dostupni, a najviše problema izaziva to otočanima pri brojnim svakodnevnim aktivnostima poput odlaska na posao, kod liječnika, u školu…



Da podataka na njihovim stranicama nema, potvrdili su ranije za DNEVNIK.hr iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), a HAC je objasnio da nisu ukinuli razmjenu podataka, već da imaju vlastitu meteostanicu, koja je tehnički kompatibilna s njihovim novim prometnim sustavom.

''Ako DHMZ želi preuzimati podatke iz nove stanice, svakako smo voljni ponuditi suradnju u granicama tehničkih mogućnosti'', poručila je ranije, između ostalog, za DNEVNIK.hr Kata Kuprešak iz HAC-ova Ureda uprave Odjela za korporativne komunikacije.



Iz DHMZ- a ističu da s njihove strane postoji dobra volja i interes za korištenjem podataka s nove anemografske postaje HAC-a na Krčkom mostu i njihovim prikazivanjem na mrežnim stranicama DHMZ-a.

''Kako bismo to realizirali, sukladno uputama koje smo dobili od kolega iz HAC-a, potrebna je pismena suglasnost HAC-a na temelju našeg zahtjeva o preuzimanju podataka s nove postaje. To ćemo ispoštovati i nadamo se da će pristup podacima biti i službeno odobren kako bi tehničke službe obje strane što prije počele raditi na vidljivosti podataka na mrežnim stranicama DHMZ-a'', kazala je za DNEVNIK.hr voditeljica Službe za informiranje, odnose s javnošću i korisnike DHMZ-a Kornelija Špoler Čanić.

''Svima je želja'', istaknula je, ''da stanovnici otoka Krka i dalje mogu pratiti podatke koji su im važni u planiranju svakodnevnih aktivnosti.''