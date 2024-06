Urbani teror na zagrebačkim ulicama: "Usred noći voze se nenormalnim brzinama, a nema ni jedna policijska patrola"

Prometnica u zagrebačkom naselju Prečko u noćnim satima pretvara se u pravo trkalište. Ni uz zatvorene prozore nema spavanja.

"U večernjim satima, između 9 i 3 ujutro, se na ovoj dionici događaju veliki propusti i motori i automobili voze se nenormalnim brzinama. Nisu baš tehnički ispravni jer imaju te jako bučne auspuhe tako da imamo utrke skoro svaku večer. Vikendom i blagdanima je najgore", rekla je Irena Jeričević.

Stanovnici ovog dijela Zagreba ističu kako je riječ o urbanom teroru.

"Dođe tu na semafor, onda ne zna što bi s onim motorom i onda turira. Ne misli da su tu zgrade i da ljudi spavaju, a to se obično događa po noći. Turiraju, može tamo opaliti koliko hoće jer policije nema", ispričao je Stjepan Ferjanić.

Sve su, kažu, učestalo prijavljivali.

"Molili smo policiju i nadamo se da će izaći jedan dan. Navečer nije bila ni jedna patrola. Preko dana smo ih vidjeli, ali u večernjim satima to je nesnosno", istaknula je Jeričević.

"Po svakoj od tih dojava se postupi. Zateknemo li mi konkretno svaku večer onoga za kojega je dojavljeno, vrlo vjerojatno ne, ali mogu sigurno reći da se po tome radi, po tome se postupa. Konkretno smo na toj ulici imali u svibnju ciljani nadzor brzine kretanja motocikla", rekao je Josip Džaja iz prometne policije.

Problem buke su netestirani ispušni sustavi koji se prije tehničkog pregleda zamjenjuju originalnim, a nakon tehničkog vraćaju se bučni. Policija je svjesna problema.

"Mi ih upućujemo na izvanredni tehnički pregled. Isto tako, policija ima uređaje za mjerenje razine decibela, gdje se vidi da li je osoba u prekršaju ili nije", pojasnio je Džaja.

Gradske prometnice iznimno su opasne za brzu vožnju. Stupovi, ograde, rubnjaci – sve je to pri padu smrtonosno.

"Tu možemo problem riješiti sa strogim kaznama, s izvjesnim kažnjavanjem, ali ja bih naglasio da je tu puno efikasnija mjera edukacije. Znači, sve sudionike u prometu, a tako i motocikliste, bi trebalo educirati koliko to sve skupa može biti opasno", objasnio je Marko Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti.

Slaže se s tim i dugogodišnji promicatelj sigurne vožnje na dva kotača koji ističe da grad nije za divljanje.

"To nije ni pametno ni primjereno za gradsku vožnju. Ako žele negdje isprobavati svoje reflekse, postoji nekoliko načina kako to mogu odraditi, od poligona do staze. Naš apel je zapravo da treba prevenirati, a to je na način da se vježba kako spretno i sigurno upravljati motociklom", rekao je Željko Marinović.

A svoju vježbu krajem lipnja imat će policija, koja će pod povećalo staviti motocikliste i njihovo kršenje propisa.

