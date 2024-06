Sanacija odrona je u tijeku, no koliko će sve koštati? "Iskreno, ne znam, ali sigurno..."

Tlo se ne miče, nema novih odrona, ali i ono što je na zagrebačkom Pantovčaku završilo u provaliji još se raščišćava.



"Najgore je ovdašnjim stanarima sada koji moraju zaobilaziti ovo područje ali, nažalost, kao i sve ostalo mi malo kasnimo sa popravcima", smatra Branko.



Ne može se ništa napraviti osim složiti zemljište da se trajno osigura da se tako nešto ne ponovi", dodaje.



Glavni ulaz u Ured hrvatskog predsjednika izgleda razrušeno. Nitko ne može prognozirati kada će posao biti gotov, pa ni radnici koji podižu novu ogradu.



"A ne znam, jedno tri-četiri mjeseca sigurno", prognozira Ivica.



I iz šume dopire zvuk strojeva i teške mehanizacije.



"Dolje idu isto piloti, buši se na sve strane, grede, kamenje poslije...", objašnjava on.



Čekaju i dozvolu za sječu drveća koje ugrožava radnike, a usporava radove. Zbog životinja ne brinu.

"Više ne predstavljaju problem, napravili smo ogradu, i iza glavnog ulaza smo napravili barijeru da ih se zadrži s unutarnje strane", objasnio je Goran Mazija, voditelj sanacije klizišta.



Grad Zagreb obećao je pokriti troškove sanacije klizišta, ali već je sada i više nego jasno da imaju ozbiljnih problema s rokovima.

Prošao je kraj svibnja, sanacija traje, cesta nije otvorena za promet, a čini se i da neće tako skoro jer ju se mora dodatno spustiti.



"Ja računam da ćemo cestu stabilizirati do konca devetog mjeseca, odnosno, dovesti u funkciju da se može koristiti.



Deniveliranjem same prometnice morat ćemo spustiti i nogostupe, morat ćemo spustiti kompletnu komunalnu infrastrukturu", najavljuje Mazija.



Stanari nisu ugroženi, na mjestu odrona nema kuća. Ali sanacija terena podiže troškove i cijenu građevinskog zahvata.



"Iskreno, ne znam koliko će to koštati, ali sasvim sigurno neće biti jeftino. Radi se o velikom zahvatu na površini od 60 tisuća kvadrata", nije mogao specificirati voditelj sanacije.



Mnogi prođu, kažu radnici. Ali Zorana Milanovića otkad se klizište aktiviralo nisu vidjeli.

"Nismo ga vidjeli. Možda dolazi popodne, navečer", kaže Ivica.



U njihovim je rukama sve, pa i ulaz u predsjedničke dvore koji žele što prije asfaltirati i dovršiti!

