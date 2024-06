Vučićev sin na snimci tučnjave navijača, reagirali su i tjelohranitelji? Letjele stolice, boce i kamenje

U velikim neredima prije utakmice Srbije i Engleske letjele su stolice, boce i kamenje, a uhićeno je više od osmero huligana.

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je na snimci i sin srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, kojeg su tjelohranitelji spriječili da se uključi u tučnjavu. Uhićeni su pušteni iz policijske postaje, no njemačka policija u dogovoru s UEFA-om želi im zabraniti pristup stadionima.

"Priveli smo osam navijača prije utakmice koji nisu bili u mogućnosti gledati utakmicu. Svejedno ćete me to pitati pa ću vam odmah reći. Sedam je navijača Srbije i jedan Engleske koji nisu bili u mogućnosti gledati utakmicu"; pojasnio je viši policijski upravitelj u Gelsenkirchenu Peter Both.

