Dok u Ukrajini rat ne jenjava, Bruxelles priprema dodatnu novčanu pomoć koja se broji u milijardama. Hrvatska je po starom dobrom običaju među prvima rekla "da", a oporba se žestoko protivi i kaže da bjanko zadužnice ne dolaze u obzir.

Vlada bi bez saborskih ruku pripremala jamstva za dodatno europsko zaduženje pod zajedničkim nazivnikom - solidarnost za Ukrajinu. Oporba se tomu protivi.

"Sabor uvijek mora donositi takve odluke. Ne vidimo zašto bi se Sabor zaobilazio ako je jedna od glavnih stavaka, odnosno glavnih zadaća da potvrđuje proračun. Znači, bjanko zaduženja koja su, u najmanju ruku sumnjiva, mi smo protiv toga iz razloga što je to opet novac hrvatskih građani za koji ne znamo kamo će ići, u kojem svojstvu i u ime koga", rekao je MOST-ov Zvonimir Troskot.

Tražiti bjanko ček nije mudro, smatraju iz redova SDP-a. Solidarnost nije upitna, ali proračunska politika, javni dug, pitanja su upravo za saborske zastupnike, posebno u kontektstu gospodarske krize.

"Kada rastu cijene, kada pada standard građana, onda se u biti o svim aspektima javne potrošnje zaduživanja na transparentan način raspravlja i da kroz parlament prođe ta procedura i da se nikome ne potpisuju bjanko čekovi", kazao je ekonomski stručnjak Josip Tica.

Jamstva bi Hrvatska osigurala ako Prijedlog paketa pomoći na razini Europske unije od 18 milijardi eura ne bi bio dovoljan.

"Hrvatska sukladno svom udjelu u BDP-u Europske unije će jamčiti za potencijalne zajmove konkretno Ukrajini. Na svakih milijardu takvog zajma, to bi bilo oko 14 milijuna eura našeg jamstva. Dakle, to nije ni zaduženje", rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

U slučaju potrebe za dodatnim iznosima pomoći, Hrvatska bi uz druge aktivirala to jamstvo. "Jamči za neki novac, za neki iznos, za neki zajam. Ako zajam bude vraćan, to jamstvo se nikada neće aktivirati. Ako ne bi vratila, onda bi se aktiviralo i tada bi to išlo na trošak poreznih obveznika ove zemlje, ili neke druge zemlje članice", rekao je ekonomski stručnjak Luka Brkić za Dnevnik Nove TV.



O tom pitanju u Saboru će se raspravljati idući tjedan.

