Tko je budući šef DORH-a? Kontroverzni sudac se spominje u optužnici USKOK-a, pala mu jedna od najvažnijih presuda u Hrvatskoj

"Jučer smo održali i sastanak povjerenstva vlade za utvrđivanje prijedloga kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Održali smo razgovore s kandidatima. Na temelju programa i razgovora, povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da vlada danas predloži Ivana Turudića za kandidata za budućeg glavnog državnog odvjetnika", poručio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Naglasio je da je riječ o istaknutom hrvatskom sucu s velikim iskustvom u pravosuđu te da su svi članovi povjerenstva procijenili da je njegov program bio najkvalitetniji i da je imao najuvjerljivije argumente u pogledu funkcioniranja Državnog odvjetništva.

Ivan Turudić, aktualni sudac Visokog kaznenog suda poprilično je kontroverzna osoba uz čije su se ime vezale neke afere, spočitava mu se poznanstvo sa sumnjivim osobama, poput njegova druženja s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem.

Turudić je svojevremeno priznao da poznaje Mamića više od 30 godina, a nedavno je otkrio da mu je Mamić poslao božićnu čestitku, na što mu je odgovorio istom mjerom te da je to stvar mentalne higijene.

Osim Mamića, spominjalo se njegovo ispijanje kave s Josipom Rimac u vrijeme USKOK-ove istrage protiv nje. U medijima se spominjalo i njegovo prijateljstvo s Tomislavom Karamarkom, bivšim predsjednikom HDZ-a.

Pročitajte i ovo Sjednica Vlade Plenković: "Predlažemo Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika"

Iako bi mnogi rekli da je HDZ-ov čovjek, on je svojevremeno rekao: "Nikad nisam bio član HDZ-a i moje odluke nikad nisu išle u prilog tome. Kada je HDZ došao na vlast 1990., uključio sam se u pripreme za rat, a sudac sam postao 1. lipnja 1991. Naravno da je HDZ utjecao na to da postanem sudac".

Što se tiče afera Tudurić se spominje u optužnici protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka koju je sredinom siječnja podigao USKOK. Turudić je zajedno s braćom Milijanom i Jozom Brkićem, te visokopozicioniranim HDZ-ovcem Marijom Kapulicom na popisu osoba čiju je kupovinu odijela, kako tvrdi USKOK u optužnici, Petek plaćao na zahtjev Kovačevića.

Godine 2019. spominjala se i njegova prebrza vožnja kada je presretač ulovio Turudića una bjelovarskoj obilaznici. On je tada komentirao prebrzu vožnju i optužbe da je bježao od policije: "Vozio sam prebrzo jer sam bio potican vozilom policije. Nisam mogao znati da je to presretač".

Pročitajte i ovo Prozvali institucije Poznati pisci stali uz Severinu: "Zgroženi smo odlukom, nijedno dijete ne smije biti žrtva sustava"

Tijekom ispitivanja članova saborskog Odbora za pravosuđe, Tudurića je Zlata Đurđević pitala i o glasinama da se nasilnički ponašao prema sutkinjama.

"Postoje glasine da ste kao predsjednik Županijskog suda na sastancima podizali glas, unosili se sutkinjama u lice, da ste omalovažavali i vrijeđali kolege, da ste se pozivali na nemoral i nedolično ponašanje te da ste zastrašivali kolege", pitala je Zlata Đurđević.

"Sami ste rekli da su glasine, neću komentirati glasine. I ja sam čuo svakakve glasine o vama pa ih ne bi iznosio", odgovorio je Turudić.

Pročitajte i ovo Kritizirao Putina Bio je važan čimbenik za pokretanje rata Ukrajini, a onda je započeo s kritikama: Čeka ga zatvor u kažnjeničkoj koloniji

Turudić je također vodio slučaj protiv Ive Sanadera. Osudio je Sanadera na deset godina, no presuda je pala na Ustavnom sudu. Na 187 stranica Ustavni sud obrazložio je ukidanje presude, navodeći da se sudac Turudić ogriješio ne samo o Sanaderova ustavna prava nego je tom presudom narušio i europsku praksu.

Bila je to velika blamaža za Turudića, no on je svejedno 2016. godine ponovno izabran za šefa Županijskog suda u Zagrebu.

Radio je na mnogim poznatim slučajevima, a jedan od najpoznatijih svakako je ubojstvo Ivane Hodak, za što je osuđen beskućnik Mladen Šlogar na 30 godina.