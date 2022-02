Ako Vlada ubrzo ne riješi plinski udar na gospodarstvo, teško da će itko zapošljavati radnike. Prije će ih otpuštati. Što zapravo može učiniti bilo koja vlada kada nešto poskupi ne 10 ili 20 - već 400 posto. Treba li smanjiti poreze ili se država zadužiti. A hoće li zbog plina biti dovedeno u pitanje i uvođenje eura. O tim temama u Dnevniku Nove TV Mislav Bago razgovarao je s bivšim ministrim financija Borisom Lalovcem.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago upitao je bivšeg ministra financija Borisa Lalovca je li ovo razdoblje isto kao i predpandemijsko kada se svaka vlada morala spašavati kako može?

Lalovac kaže da je to već tako i da se to može vidjeti po setovima mjera koje je donijelo preko 20 europskih zemljalja i koje se već primjenjuju.

"Različite zemlje imaju različite mjere", rekao je Lalovac.

Kaže da će i smanjenje PDV-a ipak nešto značiti krajnjim korisnicima unatoč velikom rastu cijena. PDV na plin sa 25 se spušta na 5 posto, a za struju s 13 isto na pet. Lalovac ističe da se trošarine i "razni nameti moraju suspendirati jer oko 41 posto računa čine porezi i razne naknade".

Inflacija bukti, a to odgovara ministru financija jer su time su i prihodi proračuna veći za 3 do 4 milijarde kuna. "Vlada mora naći načina da pomogne najugroženijim građanima", ističe Lalovac.

Izjave guvernera Hrvatske Narodne banke Borisa Vujičića o tome da bi ljudi usred inflacije trebali ići kupovati u druge trgovine gdje su cijene niže nazvao je sramotnom. "To govori samo o njemu", rekao je Lalovac.

Čudni ga isto Hrvatska narodna banka nije reagirala po pitanju inflacije. "Čudi me da šute, da ništa ne komuniciraju. Bojim se da nisu puno napravili što se tiče inflacije", rekao je te dodao kako je inflacija u Europi je veća od očekivanog, na razini je od 5-6 posto, a u nekim zemljama su i dvoznamenkaste brojke.

Ipak, bivši ministar kaže da uvođenje eura nije ugroženo jer je to politička odluka.

Bago je kazao kako je ministar Ćorić u četvrtak rekao da kad Vlada smajni PDV će svi morati smanjiti cijene i pitao Lalovca postoji li instrument kojim se to može garantirati. Lalovac kaže kako je on shvatio da će se to kontrolirati preko regulatorne agencije HERE i da će se utjecati na to da ne dođe do povećanja marži.

"PDV se mora smanjivati", zaključuje biviši ministar financija.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



