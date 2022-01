Dvije reporterke Dnevnika Nove TV usporedile su cijene osnovnih namirnica u Italiji i Hrvatskoj. Katarina Jusić otišla je u Italiju, a Lina Dollar je ostala u Hrvatskoj. Obje su imale isti popis namirnica za kupovinu i na kraju su izračunale koliko je koja potrošila.

U Hrvatskoj je gotovo svaki drugi proizvod u trgovinama mješovite robe skuplji nego prošle godine. Zbog toga mnogi građani koji žive uz granicu po hranu odlaze preko nje. Trst možda nije shopping meka, kao što je bio '90-ih, ali i danas se ondje može naći automobila s hrvatskim registracijama.

"Ipak se nešto uštedi. Ulje i pasta su jeftiniji, isto vrijedi za prašak za veš i hranu za mačke", rekla je Marija Damiani, koja je u Trst došla iz Istre, te dodala da se uštedi 20-30 posto.

Kako bi usporedile cijene namirnica u Italiji i Hrvatskoj, reporterke Dnevnika Nove TV Katarina Jusić i Lina Dollar sastavile su popis namirnica potrebnih da bi se skuhala tjestenina s tunjevinom: maslinovo ulje, pola kile tjestenine, češnjak i rajčica. Sve to u Hrvatskoj je koštalo 116,68 kuna, a u Italiji 77,31 kune.

HZJZ izdao nove preporuke o karanteni i prekidu izolacije, pogledajte što se sve mijenja

No, dvije su reporterke sastavile popis i za one kojima ručak bez mesa nije ručak. U Hrvatskoj kilogram krumpira i pola kilograma piletine košta 33,6 kune, a u Italiji 40,18 kuna. U Hrvatskoj se najavljuje poskupljenje mesa do 30 posto, pa će ta razlika uskoro biti manja.

Osim toga, provjerile su i kolika je cijena namirnica koje se nalaze u svakom kućanstvu: brašno, jaja i mlijeko. U Hrvatskoj je za njih Dollar izdvojila 24,78 kuna, a Jusić je za iste namirnice u Italiji potrošila 25,28 kuna.

Država daje i do 200 kuna: I prije najavljenih mjera dvije kategorije građana već imaju pravo na vaučere za struju

Na cijene u Italiji utječe i niži PDV koji za prehrambene prozivode iznosi od četiri do 10 posto, dok se u Hrvatskoj kreće od pet 25 posto. Ipak, tko ostane kupovati u blizini svoga doma, uštedjet će vrijeme i novac za put.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr