Jokić o drugom krugu, desnici i novoj stranci: "Siguran sam da će se ona kandidirati za gradonačelnicu Zagreba"

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović komentirao rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora te se osvrnuo na mogućnost da u drugom krugu pobjedu odnese Dragan Primorac.

"Sve je u životu, pa tako i u politici, moguće. Dva tjedna u politici je dosta vremena, ali bilo bi pravo čudo da ta utakmica završi drugačijim rezultatom nego što je bilo u nedjelju", rekao je Jokić te dodao da od Zorana Milanovića očekuje ležernu kampanju.

"On to sve treba ležerno odigrati. Što manje igra, to je veća šansa za bolji rezultat. Mislim da će mu takav biti i pristup, da će ova dva tjedna pristupati ležerno, gotovo ignorirajući svoga protivnika. Na taj način želi izbjeći mogućnost sukobljavanja, što Primorac i HDZ žele. Mislim da bi bilo dobro vidjeti ih, da se sučele na Novoj TV i da vidimo tko je prava faca", napomenuo je.

Milanović je nakon pobjede u prvom krugu premijeru Andreju Plenkoviću ponudio ruku suradnje, ali ju je premijer odbio te ustvrdio da se radi o političkoj demagogiji.

"Kada su odnosi narušeni, a oni su među njima narušeni godinama, onda jedna ruka možda nije dovoljna. Bilo bi jako dobro da je pružena ruka iskrena i da je primljena. Drugim riječima, mislim da je vrijeme da počnu razgovarati i surađivati. Oni će ostati zabilježeni u hrvatskoj povijesti. Ne samo u političkoj povijesti, nego u povijesti. Plenković je dobio tri mandata, a Milanović jedne parlamentarne izbore i uskoro drugi predsjednički mandat. Mislim da barem minimum suradnje trebamo zahtijevati od njih u ovim zahtjevnim vremenima", rekao je Jokić.

O Plenkovićevoj izjavi i "internoj kuhinji"

Komentirao je i Plenkovićevu izjavu da je Primorca za kandidata odabrao vrh HDZ-a i da se nitko nije želio kandidirati. To je, pojasnio je premijer, istaknuo da ne bi bilo "internih kuhinja".

"Ta poruka sigurno ide ljudima unutar HDZ-a, ali njima bih poručio da nitko od njih ne bi ostvario uspjeh kakav je u prethodna tri izborna ciklusa ostvario Plenković, što god mislili o njemu. Nitko osim Gordana Jandrokovića ili Davora Božinovića nema potencijal da široko postavi HDZ i mislim da za njihovo dobro ne bi bilo dobro da bude internih kuhinja. Plenković ih je doveo na vlast u tri izborna ciklusa. To je rijetko ne samo u hrvatskim, nego i u europskim okvirima. Stoga, tko god da kuha bi mogao skuhati i samoj stranci", smatra Jokić.

"Nisam ni za kakvo kažnjavanje nikoga, osim na izborima. A koga se unutar HDZ-a hoće kazniti – to je njihov izbor", dodao je.

Osvrnuo se i na rezultate Ivane Kekin i Mire Bulja, koji u Zagrebu i Sinju, gradovima u kojima su na vlasti, nisu uspjeli pobijediti Milanovića.

"To ne mora biti nužno poruka za lokalne izbore. Na njima se neće natjecati protiv Zorana Milanovića – osim ako se ne odluči da želi biti gradonačelnik. To će biti druga utakmica i ovi rezultati ne moraju biti kritični. Za njih je važno da su osigurali vidljivost i to pet mjeseci prije izbora", rekao je.

Što se tiče Marije Selak Raspudić, Jokić vjeruje da će osnovati novu stranku.

"Skoro sam siguran da će Marija Selak Raspudić biti kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba. Njima je cilj ući u Gradsku skupštinu i tako utjecati na političku dinamiku u najvećem hrvatskom gradu", ustvrdio je te prokomentirao rezultate desnice.

"Desnici treba superljepilo. Toliko je razbijena da ne postoji kohezivna snaga koja bi ujedinila različite frakcije unutar desnog političkog spektra. Možda bi bilo dobro da postoji jača desnica kao kontrabalans lijevi i centrističkim politikama, ali na svijetu ne postoji ljepilo koje bi je učinilo cjelovitom", zaključio je.

