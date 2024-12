Milanović i Primorac u drugom krugu: Ovi su izborni rezultati po jednoj stvari bili povijesni

Hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću nedostajalo je vrlo malo za pobjedu u prvom krugu, tako da hrvatske građane čeka drugi krug izbora za predsjednika, i to za dva tjedna, u nedjelju 12. siječnja.

U drugom krugu borit će se Zoran MIlanović koji je prema privremenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), osvojio je 49,11 posto glasova te Dragan Primorac (HDZ i partneri) koji je osvojio 19,36 posto glasova. Od ostalih šest kandidata, svi su imali manje od 10 posto glasova.

Razlika od oko 30 posto između dva kandidata koja ulaze u drugi krug najveća u povijesti Hrvatske. Obrađeno je 99,88 posto biračkih mjesta, uključujući i sva biračka mjesta u Hrvatskoj.

Milanović je sada u prvome krugu osvojio 792.106 glasova, što je daleko više od broja glasova s kojima je ušao u drugi krug 2019. godine - 562.783. Do sada su samo Franjo Tuđman i Stipe Mesić reizabrani za funkciju predsjednika, a Tuđman je jedini koji je do sada uspio ostvariti pobjede u prvome krugu.

Nakon prvog kruga izbora Zoran Milanović obratio se javnosti.

"Dragi prijatelji hvala vam od srca, hvala ljudima u svim županijama, u inozemstvu, u BiH, ovih 49 posto za mene nije malo, ovo je jedan kalež iz kojeg ćemo piti zajedno i ta će voda biti čista. "Borit ću se za Hrvatsku sa stavom, Hrvatsku koja zna i kojoj je jedino bitno ono što se u Hrvatskoj održava, protiv uzurpacije vlasti i nasilja, a te vrste nasilja je u Hrvatskoj bilo previše. Nastojat ću da mi nitko ne bude neprijatelj. Hvala vam što ste za mene radili one male tehničke poslove bez kojih danas ne bi bio ovdje. Ni danas ni nikada. Politiku nikada nisam vidio kao sredstvo za privatluk, već sredstvo za neke veće ciljeve", poručio je.

Dragan Primorac također se obratio javnosti te poručio: "Milanović je do sada imao ekipu koja ga je više-manje suportirala, dok je on iz sjene promatrao što se događa. Sada ga ja pozivam: Zorane, izađi, reci što misliš i znaš, kakav je tvoj program, a ja znam da je moj program puno, puno bolji za budućnost Hrvatske. Kao sportaš znam da se događaju stvari gdje ova razlika može izgledati na prvi pogled velika, ali ona je meni izazov. Sanjam Hrvatsku koja neće biti podijeljena i posvađana, već Hrvatsku koja će biti ujedinjena i u kojoj će ljudi bolje živjeti. To je Hrvatska o kojoj ja sanjam i koja se mora dogoditi".

Hrvatski predsjednik bira se većinskim izbornim sustavom, treba dobiti većinu glasova svih birača koji su glasali. Ako se to ne dogodi, dvoje kandidata s najvećim brojem glasova ide u drugi krug koji se održava za 14 dana, u ovom slučaju 12. siječnja 2025.

Mandat mu traje pet godina i na tu dužnost može biti izabran najviše dva puta.

