Analitičari: "On je najveći gubitnik, osim ako se ne radi o teoriji zavjere. Milanović? Trebao bi napraviti jednu stvar"

Iako su mu ankete davale značajnu prednost, i samog Zorana Milanovića je vjerojatno iznenadilo da je u prvom krugu predsjedničkih izbora osvojio gotovo 30 posto glasova više od drugoplasiranog Dragana Primorca, smatra Ivan Šiber, profesor političke psihologije i političkog marketinga.

"Bilo je jasno da će pobijediti, samo je bilo pitanje kolika će biti razlika. Ključni razlog tako velike prednosti je da prosječni hrvatski građanin ipak želi imati kontrolu vlasti. Osobno ne mislim da je Milanović kvalitetan predsjednik, no ima jednu važnu osobinu: može kontrolirati apsolutizam koji Plenković pokušava uvesti", ističe Šiber.

Smatra da je najveći gubitnik ovih izbora predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

"Plenković nije shvatio problem..."

"Ovo je zapravo poraz Plenkovića. Kompletna odgovornost za izbor kandidata leži na njemu. Nije shvatio problem u kojem se cijela Hrvatska nalazi te da Milanovića treba sučeliti s neutralnom osobom: netko tko je intelektualac, visoko moralan, koji se dokazao u svojem području djelovanja… Primorac nema baš blistavu prošlost: bio je loš ministar i nekvalitetan HDZ-ovac zbog čega je i izbačen iz stranke. A ipak je sada bio Plenkovićev izbor. Iako govore da su Primorca izabrala sva stranačka tijela, znamo da ne postoji portir u državnim poduzećima koji, da tako kažem, nije Plenkovićev izbor", smatra profesor Šiber.

S obzirom na veliku prednost s kojom Milanović ulazi u drugi krug, vjeruje da je to za Primorca i HDZ unaprijed izgubljena bitka, samo je opet pitanje s kojim postotkom će izgubiti – časno ili potučeni do nogu. Šiber povlači paralelu s predsjedničkim izborima 2005. kada su u drugi krug ušli Stjepan Mesić i Jadranka Kosor sa sličnim omjerom u 1. krugu. Mesić je u konačnici trijumfirao s gotovo 66 posto.

"Iako je usporedba Kosor s Primorcem zapravo uvredljiva za Kosor. Rezultat u 2. krugu svakako ovisi o izlasku birača, tko će se angažirati, a moguće je da će izlaznost biti manja nego u prvom. To će zapravo biti glasanje o Milanoviću, glasanje protiv, da se previše ne umisli… Očekujem da će dobiti u konačnici 60 do 65 posto glasova", kaže Šiber.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je Milanovićev rezultat za njega potpuno očekivan.

“Bio sam jedini u Hrvatskoj koji je govorio da Milanović može pobijediti u prvom krugu. I ovo je nesumnjivo njegov veliki uspjeh i veliki poraz HDZ-a i Plenkovića. Osim ako se ne radi o teoriji zavjere da Plenkoviću zapravo odgovara Milanović na drugom brdu kako bi podgrijavao svoju ulogu da je on veliki branitelj HDZ-a. Milanović bi zapravo Plenkovića doveo u izgubljenu poziciju kada bi imao snage kontrolirati se i kada ga ne bi napadao“, smatra Puhovski.

Za Dragana Primorca kaže da je blijed predsjednički kandidat, a za Zorana Milanovića da je loš predsjednik.

"Milanović je loš predsjednik, a žalosno je da će to biti i dalje. Njega nitko ne može ugroziti osim njega samog. U kampanji se nije baš previše javljao za riječ i to je za njega bilo dobro. Ostane li tako povučen, kampanja za drugi krug bit će dosadna. Primorac će skakati i vikati, no nije moguće da se ovaj rezultat preokrene", ocijenio je politički analitičar.

Posljedice za Plenkovića

Smatra da je predsjednički kandidat HDZ-a trebao biti ministar Ivan Anušić koji je to odbio. Ivan Šiber je pak kao dobrog kandidata istaknuo je Ivana Šimonovića, bivši ministar i diplomat.

Na pitanje može li Plenković trpjeti ozbiljnije političke posljedice zbog teškog poraza na predsjedničkim izborima, profesor Šiber smatra kako će ih svakako biti iako ne treba očekivati nikakve tektonske poremećaje u HDZ-u.

"Na lokalnim izborima na proljeće bit će sigurno većeg otpora unutar stranke prema Plenkovićevoj samovolji i politici. Njegov autoritet i podrška u stranci ovise o tome da je tri puta došao na vlast. Nije tipičan izdanak HDZ-a i prihvaćen je u mjeri u kojoj garantira političke uspjehe", naglašava Šiber.

Puhovski pak smatra da se takve promjene ne događaju preko noći i da će ovisiti o lokalnim izborima, ali i Milanovićevom ponašanju kojemu bi, zaključuje, bilo dobro da se kontrolira i Plenkoviću ne daje štofa.

