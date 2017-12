Vojni ordinarij Jure Bogdan rekao je kako nema detaljnije informacije o smrti hrvatskog vojnika u Litvi, ali čuo je, kaže, da je preminuo iznenada u popodnevnim satima, nakon objeda.

Vojni ordinarij Jure Bogdan izjavio je u srijedu kako još nisu poznate pojedinosti vezane uz smrt hrvatskog vojnika u Litvi, no po dostupnim informacijama smrt je nastupila iznenada, vjerojatno od infarkta ili moždanog udara.

"Nemam detaljnije informacije, čuo sam da je vojnik preminuo iznenada u popodnevnim satima, poslije objeda", rekao je Bogdan uoči misnog slavlja, kojim je u Zagrebačkoj katedrali obilježena 20. obljetnica uspostave Vojnog ordinarijata.

Hrvatski vojnik, 41-godišnji Mario Pavišić preminuo je u utorak, 12. prosinca, u vojarni Rukla u Litvi, gdje se nalazio kao pripadnik 1. hrvatskog kontingenta u okviru aktivnosti ojačane prisutnosti NATO-a.

Bogdan je na novinarski upit potvrdio da je jedan hrvatski vojni kapelan zbog konzumacije alkohola udaljen iz misije NATO-a u Poljskoj.

Kaže kako mu je zasmetalo korištenje pojma "alkoholizirano stanje" u novinskim napisima o trojici vojnika i vojnom kapelanu kod kojih je utvrđena prisutnost alkohola i pokrenut postupak njihova povratka u Hrvatsku.

"To znači da je čovjek bio pijan, no to nije točno", istaknuo je Bogdan i dodao da se ne može sjetiti koliki je broj promila utvrđen na alkotestiranju hrvatskih vojnika i kapelana.

Opovrgnuo je tvrdnje o bilo kakvom pretjerivanju u alkoholu.

"Ne vidim tu nikakav veliki problem i ništa dramatično, ali prekršeno je pravilo da se ne pije", objasnio je Bogdan razloge povlačenja iz Poljske vojnog kapelana koji je "pao na alkotestiranju" u Poljskoj. (Hina)